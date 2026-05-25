Detenido tras una pelea en Tudela un joven de 20 años que portaba un machete

Iamgen del machete interceptado - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha sido detenido en Tudela por su presunta participación en un delito de lesiones tras una pelea en la avenida del Barrio la mañana del domingo. El joven portaba un machete que fue interceptado por los agentes al ser cacheado.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, tras visualizar unas imágenes de un testigo se pudo localizar a cuatro personas implicadas en la pelea: el detenido, de 20 años, y tres menores de 15 y 16 años. El detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, los agentes detuvieron en el Paseo del Queiles a un joven de 21 años como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca. La víctima, un hombre de 27 años, fue trasladado al Hospital Reina Sofía en ambulancia con una herida en la pierna. El presunto agresor, que fue localizado al día siguiente, también había sido atendido con lesiones. Quedó ingresado en calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Asimismo, fueron detenidos por un presunto delito de estafa dos varones de 27 y 52 años que presuntamente habían utilizado tres tarjetas de crédito de otros tres varones en dos comercios diferentes de la ciudad. Tras la denuncia de una de las responsables de uno de los comercios, se localizó a los sospechosos, que fueron detenidos y trasladados a los calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Entre los distintos conflictos en vía pública, los agentes intervinieron en el centro de personas sin hogar, donde un joven de 21 años había amenazado a una trabajadora con un spray.