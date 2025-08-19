Detenido por robar en un bar de Pamplona una mochila que contenía 1.200 euros. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable del robo de una mochila que contenía 1.200 euros en un bar del centro de Pamplona.

En las grabaciones aportadas por el propietario del establecimiento se observó cómo un individuo entró en el bar a altas horas de la madrugada y cogió la mochila, según ha informado la Policía Nacional.

Gracias a estas imágenes y conocimiento de posibles autores de este tipo de delitos, los investigadores identificaron al presunto autor del hecho, por lo que se ordenó su búsqueda y detención. Al ser infructuosa dicha búsqueda se grabó en el sistema policial un señalamiento en el ámbito nacional para su localización, como se suele hacer habitualmente.

Así, el pasado miércoles, unidades policiales de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (los conocidos como 'zetas'), fueron requeridas para dar apoyo a una intervención en el edificio de la antigua ikastola Jaso, en Pamplona.

El presunto responsable del robo se encontraba en las inmediaciones y se le identificó. Según ha explicado la Policía Nacional, en la detención el hombre mantuvo en todo momento una actitud desafiante, llegando a amenazar a los agentes. Una vez realizadas las gestiones necesarias se le pasó a disposición judicial.