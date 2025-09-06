Detenido por robar herramientas en una vivienda que se estaba reformando en Gorraiz

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido esta semana a siete personas por la comisión de distintos delitos contra el patrimonio, tras intervenciones realizadas en Pamplona, Arraitz, Cortes y San Martín de Unx.

En Pamplona se practicaban tres detenciones. La primera, la de un hombre por robo con fuerza en el interior de una vivienda que se estaba reformando en Gorráiz. Los hechos se conocieron cuando los trabajadores de la empresa de reformas denunciaron que les habían sustraído herramientas valoradas en 2.500 euros (amoladoras, taladros, baterías, cortadoras, etc.), localizadas posteriormente a la venta en un establecimiento de compra venta de artículos de segunda mano del II Ensanche de la capital navarra. Al autor se le imputa también un delito de estafa a dicho establecimiento.

También en un centro de acogimiento para menores de Pamplona se abren diligencias a dos menores por un delito de robo con intimidación a otro menor, que denunció haber sido amenazado para sustraerle el teléfono móvil, según informa en un comunicado la Policía Foral.

En Arraitz (Ultzama) era detenido un varón al ser interceptado conduciendo por la N121A un vehículo de alta gama cuya matrícula figuraba con un "código rojo" por denuncia de sustracción en Francia. Se le imputó un robo de vehículo, que fue trasladado a comisaría para depósito e instrucción del atestado, en coordinación con la oficina Sirene de las autoridades francesas.

En la localidad ribera de Cortes se identificaba a una persona rompiendo mobiliario y los aseos en unos baños públicos de la Calle Navarra, por lo que fue detenido acusado de un delito de daños.

Y en San Martín de Unx eran detenida este viernes una pareja con domicilio en Zaragoza por un allanamiento de morada tras intentar ocupar una vivienda en la Calle 13 de septiembre. La patrulla actuante, que recogió denuncia del propietario por los hechos, comprobó que la cerradura de la puerta y los pasadores de las contraventanas se encontraba forzadas.