Detenido por tráfico de drogas en una bajera de Berriozar

Parte del dispositivo de la Policía Foral en la detención del varón por tráfico de drogas en Berriozar. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido recientemente a un varón de 48 años en Berriozar como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

En el registro del inmueble se han incautado 40 gramos de speed, sustancia de corte, básculas de precisión, recortes de bolsas para la dosificación y diversas anotaciones de pagos de clientes.

La investigación daba inicio cuando el cuerpo policial autonómico tuvo conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de estupefacientes en una bajera de la localidad. Tras establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento durante varios días, los agentes comprobaron el constante trasiego de personas en el lugar, presenciando y siendo testigos de numerosos "pases" de sustancias a cambio de una determinada cantidad de dinero.

Asimismo, constataron que el detenido, utilizando un patinete eléctrico para ello, suministraba también droga a clientes en diferentes bares del municipio, explican desde la Policía Foral.

Con este arresto, la Policía Foral suma cuatro detenciones por narcotráfico en el entorno de Berriozar en el transcurso del 2026. Operaciones que se han saldado con el ingreso en prisión de dos de las personas detenidas.