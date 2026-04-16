Detenido en Tudela un joven de 16 años tras agredir a la agente que le había tratado de identificar

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 16 años ha sido detenido este jueves en Tudela como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad por golpear y empujar a una agente que había tratado de identificarle debido a una queja vecinal.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la agresión tuvo lugar tras una persecución, después de que el joven se diera a la fuga durante la identificación y tirase, presuntamente, varias pastillas en su huida.

Tras la persecución, el joven "golpeó y empujó" a la agente, que "estuvo a punto de caer de su motocicleta". La detención fue informada a la tutora del joven, que fue trasladado a los calabozos hasta que la comunicación a Fiscalía de Menores.

Por otro lado, se detuvo a un varón de 38 años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, por presuntamente golpear a su pareja, una mujer de 41 años, tras una disputa.

La mujer presentaba "fuerte inflamación en el pómulo" y fue acompañada al centro de salud para la posterior interposición de denuncia. El detenido fue trasladado a dependencias de Policía Foral, donde quedó bajo su custodia en calabozos hasta su puesta a disposición judicial.