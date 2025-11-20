Detenido en Tudela por tener una orden de detención y quebrantar una medida de alejamiento

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela detuvo este miércoles, sobre las 10.30 horas, a un varón de 33 años en Carretera Alfaro, dado que tenía en vigor un señalamiento por una orden de búsqueda, detención y personación de un Juzgado de Tudela.

Del mismo modo, se encontraba quebrantando una medida de alejamiento del domicilio de su madre, motivo por el que fue trasladado a los calabozos de la Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial, han informado desde la Policía Local.

Por otro lado, a las 20.30 horas se identificó, junto a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a cuatro varones, un menor de 17 años y otros tres de 18, los cuales estaban intentando saltar y ocupar una vivienda de calle Portal. Tras no tener requisitorias en vigor, abandonaron la zona y se avisó a la propiedad para su posible denuncia.