Detenido en Valcarlos por hurtar 1.500 euros en ventas cercanas a la frontera con Francia

Imagen de los efectos intervenidos al detenido. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valcarlos a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto de productos sustraídos en distintas ventas cercanas a la frontera con Francia por un importe superior a 1.500 euros.

Según informan desde este cuerpo policial, el pasado viernes, en un control de carretera en la N-135 a su paso por Valcarlos, los agentes detectaron en el interior de uno de los vehículos chequeados numerosas botellas alcohólicas con los dispositivos de alarma aún puestos y diversas prendas de ropa con etiquetas de tiendas cercanas.

El conductor manifestó que los artículos pertenecían a otra persona que había acompañado al aeropuerto, si bien tanto las botellas como la ropa fueron reconocidas por establecimientos de la zona. En la guantera del coche los agentes encontraron una tenaza cortaalambres.

Lo incautado ascendía a más de 1.500 euros (590 euros en botellas y 1.060 en sudaderas y jerséis) por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de hurto.

Los objetos intervenidos fueron reintegrados a sus legítimos propietarios a disposición de la Autoridad Judicial mientras que el detenido fue trasladado a la Jefatura Superior de Pamplona desde donde fue puesto a disposición del Juzgado de Aoiz.