Detenido en Villava por accionar un arma de electrochoque combinado con puño americano

Lugar en el que ha sido detenido un hombre en Villava por accionar un arma de electrochoque combinado con puño americano. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral y de la Policía Local de Villava han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tenencia de arma prohibida, tras accionar un dispositivo de electrochoque combinado con puño americano en el transcurso de un altercado en una zona muy concurrida de la localidad.

Los hechos se registraron sobre las 3 horas de la madrugada del 11 de octubre, en el marco del dispositivo especial de seguridad conjunto desplegado para las fiestas patronales, en el que participan Policía Local, Policía Foral y Policía Nacional.

Según ha informado la Policía Foral, los agentes interceptaron al hombre después de que este esgrimiera y accionara el arma de electrochoque frente a un grupo de personas en una zona de ocio con gran afluencia de público, alterando la tranquilidad del lugar. Según las manifestaciones recogidas, no llegó a producirse una pelea multitudinaria, sino que el detenido sacó el arma prohibida para defenderse tras sufrir una agresión previa.

Tras su detención, fue trasladado a las dependencias centrales de la Policía Foral en Pamplona. Al contar con domicilio conocido y tras completarse las correspondientes diligencias a cargo de la Brigada de Policía Judicial Norte, el varón fue puesto en libertad, quedando los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Desde la Policía Foral se ha recordado a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes, que la tenencia, exhibición o el uso de armas prohibidas -como los puños americanos, defensas eléctricas de cualquier tipo (arma de electrochoque/defensas eléctricas) o navajas no autorizadas- en espacios públicos, zonas de ocio o eventos multitudinarios constituye "un delito grave contra la seguridad colectiva con responsabilidades penales".

El delito de tenencia de armas prohibidas consta en el artículo 563 del Código Penal. Este artículo castiga específicamente la posesión de objetos catalogados como armas prohibidas (entre los que se incluyen de forma taxativa, según el artículo 5.1 del Reglamento de Armas -Real Decreto 137/1993-, las "defensas eléctricas" para particulares) con una pena de prisión de uno a tres años.