Detenido en Villava el presunto autor de un apuñalamiento en la antigua ikastola Jaso

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un operativo policial de Policía Foral y de Policía Municipal de Villava ha detenido esta pasada madrugada al presunto autor del apuñalamiento este lunes en la antigua ikastola Jaso, en el barrio de Etxabakoitz de Pamplona. El arrestado, de 26 años, se arrojó al río en un intento desesperado por huir tras la agresión. Policía Foral ha señalado que las causas y el origen de la disputa se están todavía investigando.

Los hechos se desencadenaron minutos antes de las 10 horas de ayer lunes cuando se produjo una pelea con armas blancas en el recinto del antiguo centro educativo. Al lugar se desplazaron de inmediato dotaciones de los Grupos Operativos de Intervención (GOI) y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral, logrando restablecer la normalidad en la zona de manera rápida, según ha informado el cuerpo autonómico. Como resultado de la trifulca, un varón resultó herido con una lesión por arma blanca en el pecho y tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

Tras varias horas de búsqueda intensa, el presunto agresor fue localizado por la Policía Municipal de Villava, en las inmediaciones de la Trinidad de Arre. Al verse descubierto emprendió la huida y se lanzó intencionadamente al río Arga. Las dificultades de visibilidad obligaron a movilizar de urgencia a los efectivos de Bomberos.

Tras un dispositivo de rastreo que se prolongó durante unas tres horas, el fugitivo fue localizado agazapado y oculto entre las zarzas de la orilla. Finalmente, hacia las 2.30 horas de la madrugada, fue rescatado del agua y detenido.

La Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Foral se ha hecho cargo de las pesquisas. Fuentes policiales insisten en que las actuaciones se encuentran todavía en una fase de investigación, por lo que se están trabajando a fondo las circunstancias y los motivos exactos que desencadenaron el enfrentamiento inicial entre la víctima y el detenido.

El detenido permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Pamplona.