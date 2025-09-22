Detenidos por agredir a un varón en la antigua Jaso tras romper una orden de alejamiento impuesta 2 horas antes

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han sido detenidos este fin de semana por agredir a un varón en la antigua ikastola Jaso tras quebrantar una orden de alejamiento a las dos horas de haber sido impuesta por el juzgado, ya que no podían acercarse a él por hechos ocurridos el día anterior.

En concreto, según han informado desde Policía Foral, por delitos contra las personas han sido detenidas cuatro personas, dos de ellas en Pamplona por hechos relacionados con detenciones previas en la antigua ikastola Jaso.

Una patrulla de seguridad ciudadana se personó en urgencias del Hospital Universitario de Navarra, donde se encontraba un varón agredido por dos individuos. Presentaba un corte profundo en un brazo y denunció a los autores, que fueron detenidos por lesiones y quebrantar la citada orden de alejamiento.

En total, la Policía Foral ha abierto diligencias este fin de semana a 26 personas por la comisión de distintos delitos y ha atendido 44 accidentes de tráfico, que dejan 5 heridos.

Cinco varones han sido detenidos por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer, tres de ellos en Pamplona.

En Pamplona tuvo lugar una pelea entre cuatro personas en la Calle Río Urrobi, con un herido por arma blanca que reconoció a uno de los autores. Las patrullas acudieron a una bajera donde detuvieron al autor, que causó heridas en la oreja al denunciante con una navaja de afeitar, además de sustraerle el teléfono móvil. Y en la capital navarra fue detenido un hijo por amenazar a su madre.

Por delitos contra el patrimonio hay cuatro detenciones. En Tafalla se produjo un robo con fuerza en grado de tentativa en una máquina de café situada en una lavandería. Gracias a las cámaras de seguridad fueron detenidas dos personas, implicadas también en un robo similar ocurrido en Olite el mismo día.

En Cintruénigo ha sido detenida una mujer por robo con fuerza en una empresa de viveros, con productos valorados en 558 euros preparados para su transporte. Se produjeron además daños en el vallado para acceder al local. Y en Pamplona, dentro de servicio de bandas juveniles con Policía Municipal, se detuvo a un varón por un delito de hurto de teléfono móvil y cartera en la Calle San Nicolás, con denuncia interpuesta por la víctima.

Por otros delitos han sido detenidas otras cuatro personas. En Ansoáin, la Policía Local puso a disposición de la Policía Foral a un varón por un delito de daños cometidos en un camión de la limpieza, que sufrió la rotura de la luna al arrojarle una botella. En Valtierra se movilizó una patrulla por una posible agresión a mujer. El autor fue identificado, y tras darse a la fuga con un vehículo por la localidad, finalmente fue detenido por resistencia, desobediencia a la autoridad y conducción temeraria.

A Fitero acudió una patrulla por una persona agresiva que se encontraba en un bar causando problemas por estar bajo los efectos de las drogas. Cuando iba a ser identificado, fue detenido por atentado contra agente de la autoridad. Y desde Murchante se requirió presencia policial por un varón que no abonó consumiciones en un bar, causando además daños y alterando el orden entre la clientela. Se le detuvo finalmente por allanamiento de establecimiento público, estafa por no pagar y alteración del orden. Le constan 19 antecedentes delictivos.

SEGURIDAD VIAL: 9 IMPUTACIONES Y 44 ACCIDENTES

Nueve conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico, implicados en tasas de alcoholemia penales y/o conducir con permisos retirados o carencia de los mismos. Por conducción bajo los efectos del alcohol se han realizado cuatro imputaciones en Pamplona (0,67 mgr/l en la PA-30), Santesteban (una patrulla observó vehículo circulando sin luces a cuya conductora había advertido previamente de que no condujera dado su estado de embriaguez, ofreció tasa 0,95), Ansoáin (0,75 en la Calle Quiñones). Y en Sarriguren (negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol, conducir bajo los efectos del alcohol y amenazas graves con arma blanca).

Por circular sin vigencia de carné al carecer de puntos se han practicado detenciones en Lekunberri, Larraga, Villafranca y dos en Tudela el mismo día y a la misma persona. Inicialmente una patrulla de tráfico identificó a un conductor sin carné, que se dio a la fuga. Fue interceptado y volvió a ser imputado, además de por conducción temeraria, por positivo en drogas e ITV caducada. A las horas fue sorprendido conduciendo una moto, con nueva imputación y positivo en sustancias otra vez. Fue citado en el juzgado de Tudela para dos causas diferentes y correlativas.

Desde el viernes por la tarde las patrullas de seguridad vial han atendido 44 accidentes viales (21 el viernes, 14 el sábado y 9 el domingo), que dejan -además de daños materiales- cinco heridos tras sucesos en Zuhatzu (colisión en la A-10), Olazagutía (atropello ciclista), Bearin (colisión en la NA-120), Cordovilla (colisión en la PA-31) y Sesma (salida de vía en la NA-666). Ocho accidentes consistieron en atropellos a especies cinegéticas, seis con motocicletas implicadas y las vías con mayor siniestralidad fueron la PA-34 y la N-121-A, con tres siniestros cada una.