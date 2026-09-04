Detenidos dos jóvenes en Pamplona por robar en una furgoneta y un patinete eléctrico

Traslado de uno de los detenidos a los calabozos de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido a dos jóvenes en Pamplona durante la tarde del pasado miércoles, día 3, como presuntos autores de sendos delitos de hurto en interior de vehículo y apropiación indebida. Ambas intervenciones se saldaron con la recuperación de los efectos sustraídos.

El primer suceso tuvo lugar en la calle Paulino Caballero. El conductor de una furgoneta de reparto de paquetería se encontraba ordenando la mercancía en la parte trasera cuando se percató de que un joven accedía a la cabina delantera. El sospechoso huyó a la carrera tras sustraer el teléfono móvil de alta gama del trabajador. La víctima inició una persecución en la que el huido arrojó el terminal al suelo, explican desde la Policía Foral.

Una patrulla de la Policía Foral que se encontraba en las inmediaciones presenció los hechos e interceptó inmediatamente al joven, deteniéndolo por un delito de hurto en interior de vehículo.

Pocas horas después, en el barrio pamplonés de San Juan, los agentes arrestaron a un joven de 19 años por un delito de apropiación indebida de un patinete eléctrico. La intervención comenzó tras la denuncia interpuesta por el legítimo propietario en la oficina de Denuncias y Atención Ciudadana de la Plaza del Castillo.

Gracias a la descripción aportada, una patrulla localizó al sospechoso en las puertas de una casa de empeños cuando intentaba vender el vehículo de movilidad personal (VMP). El implicado fue detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales.