Detenidos dos menores por el robo de dos bicicletas eléctricas en Pamplona

Imagen de las cámaras de seguridad del aparcamiento de bicicletas donde se cometió el robo. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

PAMPLONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a dos jóvenes, menores de 17 años, por un robo con fuerza cometido en el mes de diciembre de 2025. Los objetos sustraídos fueron dos bicicletas eléctricas, que ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

Según explican desde este cuerpo policial, el 17 de diciembre de 2025 se recibieron las denuncias de dos personas a las que les habían sustraído sus bicicletas eléctricas, valoradas una en 700 euros y otra en más de 2.000 euros, que se encontraban candadas en el interior de un aparcamiento de bicicletas. Asimismo, se denunciaron los daños ocasionados en dicho aparcamiento.

Gracias a las investigaciones realizadas, se comprobó que dos jóvenes accedieron al interior del aparcamiento, forzando la puerta, y manipularon varias de las bicicletas estacionadas. Extrajeron el sillín de una de ellas para utilizarlo como barra para girar y forzar los candados de las bicicletas y así poder llevárselas.

A través de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, se ha podido identificar a los dos jóvenes, presuntos autores de este robo con fuerza.

Pocos días después, se tuvo conocimiento de que la Policía Foral había recuperado dos bicicletas eléctricas que llevaban dos jóvenes, que coincidían con la descripción de los presuntos autores, por lo que se les solicitó información al respecto.

Tras comprobar que las bicicletas eléctricas coincidían plenamente con los datos aportados en ambas denuncias, fueron entregadas a sus legítimos propietarios. Los jóvenes, menores de edad de 17 años, fueron localizados y detenidos.