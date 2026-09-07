Detenidos 5 jóvenes por delitos de lesiones y amenazas graves en dos actuaciones en Pamplona y Cascante

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de Policía Foral en Pamplona - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido a cinco jóvenes a lo largo de este pasado fin de semana como presuntos autores de diferentes delitos de lesiones y amenazas graves en dos actuaciones realizadas en Pamplona y Cascante.

Según han informado desde el cuerpo policial, una de las intervenciones ha tenido lugar esta madrugada en el barrio pamplonés de La Milagrosa. La intervención policial se inició tras registrarse un violento enfrentamiento entre un menor de edad y tres personas más.

En el transcurso de la disputa, el menor "agredió presuntamente a uno de sus adversarios, provocándole lesiones sangrientas en el rostro". Inmediatamente después, "emprendió la huida a la carrera, siendo perseguido de forma hostil por dos varones que portaban un cuchillo".

Las patrullas lograron interceptar y detener a los tres jóvenes implicados, imputándoles a los dos portadores del arma blanca un delito de amenazas graves, y al menor un delito de lesiones.

Por otra parte, en la madrugada del pasado sábado se registró otro altercado de gravedad en la localidad de Cascante, coincidiendo con la celebración de sus fiestas patronales. Agentes de la Comisaría de Tudela tuvieron que intervenir con urgencia para disolver una multitudinaria trifulca originada entre varios jóvenes junto a un establecimiento de ocio nocturno.

Con el apoyo de miembros de la Policía Local de Cascante, se saldó la intervención con la detención de dos jóvenes de 18 y 19 años, vecinos de una localidad ribera, acusados de un delito de lesiones infligidas a otro de los participantes en la pelea.

Las Unidades Judiciales de las comisarías de Pamplona y Tudela instruyen las diligencias policiales para su traslado a la correspondiente autoridad judicial.