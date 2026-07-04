Dieciséis estudiantes de la UPNA participan este curso en los programas de mentoría Ruiseñor-Urretxindorra y Prometeus

Archivo - Personas mentoras y mentorizadas de los proyectos Ruiseñor-Urretxindorra y del Programa Prometeus posan en el campus de Arrosadia. - JESÚS GARZARON - UPNA - Archivo

PAMPLONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dieciséis estudiantes de grado y máster de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han participado este curso en dos iniciativas de mentoría social de la institución académica: Ruiseñor-Urretxindorra y Prometeus. La primera permite que el alumnado universitario realice actividades lúdicas y culturales con menores de edad, fuera del horario escolar, con el fin de "crear espacios de encuentro cultural, social y de aprendizaje personal, ofrecerles apoyo y mostrarse como un modelo positivo". La segunda promueve el acceso y la permanencia en los estudios superiores de jóvenes que proceden de contextos socioeducativos diversos.

En el caso del proyecto Ruiseñor-Urretxindorra1, el alumnado de la UPNA que ha participado este curso ha sido: Ángela Argaiz Rubio (grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos), Luna Buesa Gaudes (grado en Psicología), Valeria Cano Sikora (grado en Psicología), Michel Gaona Sánchez (grado en Sociología), Smaa Kadri Kasmi (grado en Maestro en Educación Primaria), Aleksandra Kuchkima (grado en Psicología), Ángela Lapeña Mangado (máster universitario en Profesorado de Educación Secundaria), Alejandro Martínez da Costa (Programa Internacional del grado en Maestro en Educación Primaria), Egoitz Porras Vázquez (grado en Derecho), Elena Rodríguez Franco (grado en Trabajo Social), Maitane Sánchez Oliveira (grado en Trabajo Social) e Iranzu Sola Monforte (grado en Trabajo Social).

Por su parte, las niñas y los niños mentorizados cursaban estudios de Educación Primaria en los colegios públicos San Jorge y García Galdeano, ambos, en Pamplona, indican en una nota de prensa desde la UPNA.

El programa, que este curso ha cumplido su 15.ª edición, está promovido por la Unidad de Diversidad e Inclusión del Vicerrectorado de Estudiantes, Vida Universitaria y Compromiso Social, dentro de las actividades de responsabilidad social encuadradas en el Plan Estratégico de la UPNA.

APOYO A ALUMNADO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

En el caso del Programa Prometeus, el alumnado de la UPNA que ha tomado parte en la iniciativa ha sido el siguiente: Paula Calvo Bayón (grado en Psicología), Andrea Felizardo Otálvaro (máster universitario en Investigación e Innovación en Biotecnología), Lucía Hernando Nájera (grado en Biotecnología), Lola Mendívil Borja (Programa Internacional del grado en Maestro en Educación Primaria), Amaiur Quesada Bermejo (grado en Trabajo Social) y Aimar Urdiain Sainz de Murieta (grado en Trabajo Social).

El Programa Prometeus consta de cuatro fases que van desde el instituto hasta el mundo laboral. La primera se desarrolla en el instituto, donde se informa y motiva al alumnado de secundaria (ESO y Bachillerato) respecto al acceso a estudios superiores (de manera piloto, se ha comenzado en el IES Plaza de la Cruz y en el IES Julio Caro Baroja). La segunda fase, llamada de transición, comprende el acompañamiento en el periodo comprendido entre el fin del instituto y el acceso a los estudios superiores (universitarios y Formación Profesional).

En la tercera, cuando ya se encuentra el alumnado en la UPNA, se le apoya de forma individual en ámbitos como el académico, personal y emocional. Finalmente, el programa también contempla respaldo una vez concluidos los estudios superiores para ayudar en la fase de inserción laboral.

El Programa Prometeus cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea (FSE+-Fondo Social Europeo Plus) y de la Dirección General de Políticas Migratorias del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, con la que la UPNA ha firmado un convenio de colaboración.