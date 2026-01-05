Dieciséis personas sin hogar pernoctan en Katakrak a través de la campaña de emergencia habitacional de Derecho a Techo

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 personas sin hogar pernoctan en la librería Katakrak de Pamplona a través de la campaña de emergencia habitacional lanzada por Negu Gorriak/Derecho a Techo.

En un comunicado, han realizado un llamamiento a la "solidaridad" de los colectivos de Pamplona y comarca para que cedan espacios o colaboren económicamente. Además, tras recaudar unos 11.000 euros para desayunos y calefacción, han lanzado un nuevo 'crowdfunding' para "garantizar una cena digna a estas personas".

"Estamos convencidos de que a lo largo de estos meses, más colectivos sociales de Iruñerria se van a animar a ceder sus espacios para así llegar al objetivo de dar un espacio digno para dormir a las 115 personas que se han quedado fuera de nuestra pequeña iniciativa", han indicado desde Negu Gorriak/Derecho a Techo.

De momento, según han explicado, la Cooperativa Katakrak ha cedido su espacio, CGT ha hecho una aportación económica relevante y otros colectivos, como Haritu, GKS o SOS Racismo están apoyando la campaña "de diversas maneras".

Por otro lado, han criticado que "mientras la sociedad civil se organiza", el Ayuntamiento de Pamplona "amenaza con derribar el edificio de la antigua Ikastola Jaso, donde actualmente sobreviven varias decenas de migrantes".

Esta "amenaza", a su juicio, "se da en un contexto peligroso", pues "aunque no veamos pogromos como en Torre Pacheco ni incendios de negocios como en Ballymena, existe un ambiente de racismo creciente" en Euskadi y Navarra.

Según han añadido, "quizá no estemos lejos de ver turbas 'a la caza del moro', como sucedió en las fiestas de Hernani o manifestaciones contra centros de menores" como en Marcilla. "La estrategia de cierta izquierda institucional de comprar parcialmente el marco de la ultraderecha no funciona; no olvidamos que partidos como Podemos y EH Bildu apoyaron tácitamente macrodesalojos como el de Martutene en Donosti o Zorrotzaure en Bilbao, y que Contigo-Zurekin también ha apoyado el desalojo de la Ikastola Jaso. Nosotros creemos que hay que confrontar el discurso que convierte a los jóvenes magrebíes sin papeles en el chivo expiatorio de la crisis", han reivindicado.

A su juicio, "la única forma de frenar a la extrema derecha no es asumiendo sus postulados de seguridad, sino poniendo en marcha iniciativas de solidaridad real como esta".

También han señalado que el alcalde, Joseba Asiron, "prometió en su toma de posesión que, al contrario que con UPN, nadie dormiría en la calle". "Ha insistido en varias ocasiones en que se ha triplicado el gasto en sinhogarismo, pero la realidad es que el número de plazas en albergues apenas ha aumentado y siguen cerrados tanto los albergues de emergencia invernal como el de Damas Apostólicas", han añadido.

Asimismo, han criticado que "el endurecimiento del acceso a recursos" en Pamplona "no es casual", sino que "responde a cambios profundos en la forma de entender la exclusión en la crisis global del capitalismo".

En Pamplona, han continuado", "es evidente el exceso de celo burocrático para negar derechos básicos" como el padrón. "O bien tratamos de generar alianzas -siempre difíciles y llenas de contradicciones- con la población considerada excedentaria y el proletariado de servicios, o bien nos sumamos a los esfuerzos institucionales por preservar el estado de bienestar para una mayoría menguante -autóctonos, formados, con empleo garantizado y casa en propiedad- frente a las hordas de salvajes que nos acechan".