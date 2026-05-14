Diez bodegas participarán en el Vinofest Navarra 2026, que se celebrará el 23 de mayo en Tudela

Presentación de Vinofest Navarra - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Vinofest Navarra se celebrará el próximo sábado, 23 de mayo, en el Patio Castel Ruiz del Conservatorio Municipal de Música 'Fernando Remacha' de Tudela, y contará con la participación de diez bodegas de la D.O. Navarra

En la presentación han participado la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García y el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios.

García ha agradecido el regreso de esta iniciativa a Tudela, destacando que se trata de una actividad "siempre muy bien recibida por la ciudadanía" y mostrando su "deseo de que esta nueva edición vuelva a contar con una gran acogida".

Asimismo, ha querido poner en valor "la apuesta por los vinos navarros y la oportunidad que ofrece este evento para acercar al público la riqueza y calidad de los vinos de la tierra en un ambiente festivo y divulgativo".

En esta edición participarán diez bodegas de la D.O. Navarra: Bodegas Malón de Echaide, Bodegas Marco Real, Dominio Lasierpe, Bodega Inurrieta, Bodegas Piedemonte, Pago de Cirsus, Bodegas Irache, Bodegas Gran Feudo, Viña Zorzal, Bodegas Máximo Abete y Bodega de Sada.

Todas ellas presentarán sus nuevas añadas, incluyendo vinos jóvenes -blancos, rosados y tintos de 2025-, así como vinos con crianza de distintas añadas.

Vinofest Navarra Edición Tudela 2026 se desarrollará en dos sesiones: una de mañana, de 11.30 a 14.30 horas, y otra de tarde, de 17 a 20 horas. Cada una contará con un aforo limitado a 300 personas, con el objetivo de "garantizar una experiencia cómoda y adecuada para la degustación".

Durante la jornada, las personas asistentes podrán descubrir, catar y conversar directamente con los elaboradores de cada bodega, "en una experiencia diseñada para acercar la cultura vitivinícola navarra al público de la Ribera de una forma cercana y dinámica".

El evento está dirigido a mayores de 18 años y la entrada tendrá un precio de 18 euros. El acceso incluye una copa de cristal de regalo y la posibilidad de degustar los vinos de todas las bodegas participantes en formato de cata. Además, las personas asistentes podrán participar en el sorteo de varios 'Kits Vinofesters Navarra'.

La jornada contará también con ambientación musical a cargo de una DJ y con códigos QR que permitirán consultar información detallada sobre las bodegas participantes, los vinos presentados y las propuestas enoturísticas asociadas.

El presidente del Consejo Regulador de la D.O.Navarra, David Palacios, ha destacado "la importancia de recuperar esta cita en Tudela". "Vinofest Navarra es, ante todo, un evento pensado para el consumidor, una forma cercana y dinámica de descubrir la enorme diversidad de nuestros vinos y bodegas mientras se disfruta de la cultura que los rodea", ha indicado.

Según ha subrayado, "el vino forma parte de nuestra identidad y de nuestra manera de entender el territorio, y encuentros como Vinofest Navarra son clave para acercarlo a las personas". "Volver a Tudela nos hace especial ilusión, ya que es una ciudad fundamental para seguir impulsando y difundiendo la cultura del vino D.O. Navarra. Queremos que quien venga conozca, pruebe y, sobre todo, se sienta orgulloso de pedir y elegir los vinos D.O. Navarra, tanto en bares y restaurantes como en su día a día", ha remarcado.

Las entradas están disponibles exclusivamente de forma online a través de la web oficial del evento.