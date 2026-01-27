El director de escena de Tosca: "Esta ópera marca la identificación del arte como libertad frente a la opresión"

Presentación de Tosca. - MIGUEL OSES

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La producción de la ópera Tosca del director de escena Mario Pontiggia, reconocida por su enfoque clásico y monumental, es la quinta propuesta de la Temporada principal 25-26 de Fundación Baluarte. Se ofrecerá los días 30 de enero a las 19.30 horas y el 1 de febrero a las 18.30 en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte, en colaboración con AGAO-Asociación Gayarre Amigos de la Ópera.

El espectáculo se ha presentado este martes en la Sala Bulevar del Auditorio Baluarte durante un evento moderado por Rubén Jauquicoa, director gerente de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra; Mario Pontiggia; el director músical, Iván López Reynoso; y los tres protagonistas: la soprano Vanessa Goikoetxea, el tenor Arturo Chacón-Cruz y el barítono Carlos Álvarez.

Rubén Jauquicoa ha destacado que Fundación Baluarte apuesta "con decisión" por la ópera "como uno de los ejes artísticos fundamentales" de su programación. "Desde nuestros inicios hemos tenido claro nuestro compromiso con este género; hoy podemos afirmar que se trata de una propuesta cultural arraigada en nuestra tierra, con una gran acogida por parte de la ciudadanía", ha añadido. También ha querido agradecer el trabajo todas las personas que hacen posible este espectáculo, que suman más de 200 entre el elenco, los músicos y el equipo artístico y técnico.

Por su parte, Mario Pontiggia ha señalado que la escenografía parte de un proyecto original que se remonta a 2008 y, desde entonces, han tenido lugar una veintena de reposiciones de esta producción en ciudades como Florencia, Nápoles, Palermo, Turín, Madrid, Bilbao... "A nivel conceptual, la obra habla de la libertad -representada por dos artistas- contra la tiranía. Se identifica el arte como libertad frente a la opresión", ha apuntado.

Según ha explicado, los tres actos están contextualizados en tres ubicaciones en la Roma de 1800: bajo la cúpula de Sant'Andrea, en el Palazzo Farnese y en el Castel Sant'Angelo.

Iván López Reynoso ha destacado la labor de la Orquesta Sinfónica de Navarra: "Tiene una gran motivación por estar en el foso, lo cual resulta emocionante, y una enorme disposición para profundizar, refinar y trabajar con intensidad y cuidado". Con respecto al autor de la obra, ha apuntado que "Puccini fue un compositor recibido con enorme polémica: por un lado, causó furor, y por otro recibió fuertes críticas por su manera diferente de escribir música". "Su lenguaje es más teatral, más cinematográfico; da paso a un arco dramatúrgico continuo", ha dicho.

Vanessa Goikoetxea ha recordado que ya ha interpretado el papel de Floria Tosca en España, EE.UU., Italia y Polonia. "Para mí, Tosca no es solo música, es teatro. Por eso intento expresar lo que el autor siente no solo con la voz, sino con el cuerpo, con el alma y con la pasión". En su opinión, la palabra que resume esta ópera es "verdad": "La verdad de las relaciones entre los personajes. Esta producción tiene una verdad emocional muy fuerte y un nivel artístico extraordinario", ha apostillado.

Arturo Chacón-Cruz, que da vida al pintor Mario Caravadossi, ha querido subrayar que "Tosca nos recuerda nuestra humanidad, nuestra fragilidad y nuestra capacidad de defender al otro". A su juicio, el arte "es lo único que puede despertarnos en un mundo que cada vez nos anestesia más emocionalmente. Escuchar una ópera que habla de integridad, amor y dignidad humana supone una oportunidad para despertar".

Por último, Carlos Álvarez, que encarna al Barón Scarpia, ha revelado que "cuando se interpreta a un personaje oscuro como él, no se puede juzgarle éticamente; hay que darle voz y cuerpo para que sea creíble". Y ha reconocido que cada vez le resulta "más difícil" afrontar personajes así "en tiempos como los actuales, pues sabemos lo que significa el sufrimiento". Asimismo, ha manifestado que Tosca abre una oportunidad "para reflexionar sobre la sociedad, el poder, la violencia y la libertad" y ha considerado que "el arte, la cultura y la educación son herramientas fundamentales para mejorar".

Esta producción original de la Fundación Teatro Massimo de Palermo representa lo mejor del arte italiano en materia de artificio escénico. La escenografía actúa como una caja de resonancia, que proyecta al espectador en un espacio opulento, dominado visualmente por los símbolos de la Roma papal de 1800.

ENSAYO EN EXCLUSIVA PARA JÓVENES DE 16 A 30 AÑOS

Junto con Goikoetxea, Chacón-Cruz y Álvarez, completan el elenco David Lagares (Cesare Angelotti), Fernando Latorre (El Sacristán), Manuel de Diego (Spoletta), Juan Laborería (Sciarrone / Un carcelero) y Pepa Santamaría (pastor). La interpretación musical correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso. Asimismo, la ópera contará con la participación del Coro Lírico AGAO, dirigido por Javier Echarri, y del Coro Joven del Orfeón Pamplonés, dirigido por Juan Gainza.

Tosca, ópera en tres actos de Giacomo Puccini, se estrenó en Roma en 1900 y está ambientada en la ciudad eterna a comienzos del siglo XIX. La obra narra la historia de la cantante Floria Tosca, su amante, el pintor Mario Cavaradossi, y el jefe de policía Scarpia, en un contexto de represión política y abuso de poder. A lo largo de la trama se entrelazan la pasión amorosa, la traición, la tensión política y la violencia, que conducen a un desenlace trágico.

Las entradas para las dos funciones tienen un precio de 55/70/90 euros. Los menores de 30 años pueden adquirir sus localidades en la taquilla por 44/56/72 euros durante todo el periodo de venta y por 17/21/27 euros los tres últimos días, presentando el Carnet Joven.

Asimismo, por segundo año consecutivo, el ensayo general se ofrecerá en exclusiva a personas entre 16 y 30 años a un precio reducido de 12 euros. Se trata de una iniciativa del Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte para acercar al público joven a la ópera.

Las entradas están a la venta en la oficina y web de Fundación Baluarte, la taquilla y web del Auditorio Baluarte y el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea.