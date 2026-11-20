Rubén Jauquicoa - FUNDACIÓN BALUARTE

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rubén Jauquicoa, director gerente de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN), ha sido nombrado vicepresidente de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

La designación se ha ratificado durante la última asamblea general ordinaria de la institución, celebrada esta semana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Rubén Jauquicoa sucede en el cargo a Daniel Broncano, cuya salida de la vicepresidencia se produce tras dejar la gerencia de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Dirige Fundación Baluarte y la OSN desde julio de 2023, cuando asumió la gerencia tras la salida de Maria Antonia Rodríguez. Su trayectoria en la entidad comenzó en 2017 en el área de producción artística. Entre 2018 y 2021 ejerció la dirección técnica de la OSN y, desde abril de 2021 hasta su incorporación a la gerencia fue responsable de producción artística.

Durante la etapa de Jauquicoa como director gerente, Fundación Baluarte ha desarrollado su primer Plan Estratégico, que establece la hoja de ruta de la entidad y de la OSN hasta 2028. En este periodo se ha trabajado en la consolidación del Programa Educativo y Social de la fundación, la estabilización de distintos ciclos y temporadas de programación y el desarrollo de nuevas áreas, como Recursos Humanos, Comunicación y Públicos.

Natural de Zilbeti, cuenta con un máster en Gestión Cultural y estudios en Dirección de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya. Es graduado en Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación por la Universidad de Navarra y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la arquitectura y la gestión cultural. Cuenta asimismo con formación musical en viola.

La AEOS, creada en 1993, es una asociación sin ánimo de lucro que "promueve la cooperación y la coordinación entre sus integrantes". Reúne a 34 orquestas sinfónicas, 30 asociadas de pleno derecho y cuatro adheridas. En marzo de 2026, Fundación Baluarte fue anfitriona de su asamblea general ordinaria, que reunió en Pamplona a representantes de las orquestas profesionales españolas.