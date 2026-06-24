Las disoluciones matrimoniales aumentan un 20% en el primer trimestre de 2026 en Navarra

Archivo - El Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de disoluciones matrimoniales ascendió un 20,1% en el primer trimestre de este año en Navarra. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se interpusieron en la Comunidad foral 358 demandas de separación, divorcio o nulidad frente a las 298 registradas en el mismo periodo de 2025.

Según consta en el informe elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad foral presentó la tasa más alta de España de demandas de separaciones y divorcios por cada 100.000 habitantes, con una ratio de 52,4.

Así, en estos primeros tres meses se presentaron 11 demandas de separación consensuadas (7 en el mismo periodo del año anterior) y 7 contenciosas, tres más -4- que en el primer trimestre de 2025.

Respecto a los procesos de divorcio, entre enero y marzo se instaron 224 de mutuo acuerdo (177 en el primer trimestre de 2025) y 115 no consensuados (109 en el mismo periodo del año anterior).

Asimismo, en el primer trimestre se incoó una demanda de nulidad matrimonial, el mismo número que en el periodo análogo del año anterior.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2026, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Navarra, con 52,4; Comunidad Valenciana, con 49,6 y Baleares, con 49,3.

También por encima de la media nacional, que fue de 42,4 demandas por cada 100.000 habitantes, Asturias, con 47,2; Cantabria, con 44,8; Murcia, con 44,3; Aragón, con 44,2; Castilla-La Mancha, con 44, y Andalucía, con 43,8. Los territorios con las tasas más bajas fueron Aragón, Castilla y León, con 36,1; País Vasco, con 36,7; La Rioja, con 37,3; Madrid, con 37,4; Extremadura, con 39,7; Galicia, con 41; Cataluña, con 41,4, y Canarias, con 41,7.

Entre enero y marzo se iniciaron en Navarra 64 procedimientos de modificación de medidas consensuadas (59 en los mismos meses de 2025) y 72 contenciosas (80 hace un año).

Por último, en los procedimientos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se han presentado 118 demandas de mutuo acuerdo (90 entre enero y marzo del año anterior) y 125 no consensuadas (145 en el primer trimestre de 2025).