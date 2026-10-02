La D.O. Navarra pone fin a la vendimia más temprana de su historia con 43,55 millones de kilos de uva recogidos

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mari Aierdi, participa en el tradicional corte del último racimo que pone fin a la vendimia 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Navarra ha puesto fin oficialmente a la vendimia 2026 con el tradicional corte del último racimo, celebrado en Olite y protagonizado por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mari Aierdi, y el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios.

Las bodegas y viticultores de la Denominación han recogido 43,55 millones de kilos de uva, a falta de completar las variedades destinadas a vendimia tardía. La campaña 2026 ha pasado a la historia como la vendimia más temprana de la D.O. Navarra, después de que la recogida comenzara a principios de agosto en las zonas de Ribera Baja y Ribera Alta.

El adelanto de la vendimia ha estado condicionado por las elevadas temperaturas registradas durante el verano, "que han acelerado la evolución de la uva y han obligado a realizar un seguimiento especialmente exhaustivo de los viñedos para determinar el momento óptimo de recogida de cada variedad y parcela". Las condiciones climáticas han marcado así una campaña "especialmente exigente para viticultores, enólogos y todo el personal de las bodegas, que han tenido que adaptar el ritmo de trabajo a una evolución de la maduración más rápida de lo habitual", señalan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La toma de decisiones ha requerido "un seguimiento continuo del viñedo y un especial cuidado en la planificación de las entradas de uva en bodega", con el objetivo de "preservar sus características y afrontar con las mejores condiciones la elaboración de los vinos".

En ese sentido, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, ha reconocido "el esfuerzo realizado por viticultores, bodegas y por todos los profesionales que participan en una campaña especialmente exigente por las altas temperaturas y por la rapidez con la que ha evolucionado la uva". Aierdi ha destacado que "esta vendimia demuestra, una vez más, la capacidad de adaptación y el compromiso de un sector que sabe responder ante los nuevos escenarios climáticos, tomando decisiones con precisión para preservar la calidad de la uva y de los vinos de Navarra".

El consejero ha puesto asimismo en valor la dimensión económica y territorial de la actividad vitivinícola, señalando que "el vino forma parte de nuestro sector primario, pero también de nuestra economía rural, de nuestro paisaje y de nuestra identidad". En este sentido, ha subrayado la importancia de "seguir apoyando una viticultura de calidad, sostenible y capaz de generar actividad y empleo en nuestros pueblos".

Por su parte, David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, ha destacado que "ha sido una vendimia temprana y especialmente exigente, en la que el trabajo de las enólogas, los enólogos y de todo el personal de bodega ha sido fundamental. Han tenido que estar muy pendientes de cada parcela, de cada variedad y de cada momento de recogida para tomar las mejores decisiones. A pesar de las dificultades y del ritmo que ha marcado esta campaña, podemos ser optimistas y augurar grandes vinos para esta añada".

A pesar de las condiciones de calor, el estado sanitario de la uva "ha sido muy bueno", sin que se hayan producido problemas de enfermedades que hayan afectado de forma significativa al viñedo. La buena sanidad de la uva y el seguimiento realizado durante toda la campaña "permiten afrontar con optimismo una nueva etapa en las bodegas", donde ya ha comenzado la elaboración de los vinos de la añada 2026.

UNA CAMPAÑA QUE MOVILIZA A TODO EL SECTOR

La vendimia ha movilizado el trabajo de 1.344 viticultores y 81 bodegas, que han recogido uva en cerca de 8.400 hectáreas de viñedo repartidas por toda la geografía navarra.

En la D.O. Navarra, el 77% del viñedo está plantado con variedades tintas y el 23% con blancas. La Garnacha Tinta, variedad más emblemática y representativa de la Denominación, ocupa actualmente más del 30% de la superficie de viñedo, seguida por el Tempranillo, con alrededor del 20%. Entre las variedades blancas destaca la Chardonnay, que representa más del 11% del total.

La viticultura ecológica también mantiene una presencia destacada en la Denominación. Actualmente, el 22% del viñedo de la D.O. Navarra es ecológico, un dato que refleja la evolución del sector hacia prácticas orientadas a la sostenibilidad, la conservación del suelo y el cuidado del entorno.

La Denominación de Origen Navarra se encuentra en el norte de España, en un territorio en el que confluyen influencias atlánticas, continentales y mediterráneas. La región vitivinícola se divide en cinco áreas de producción: Baja Montaña, Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera Alta y Ribera Baja.