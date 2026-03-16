Mª Dolores Pascual, nueva presidenta del Consejo de Administración de Canasa

Reunión del Consejo de Administración de Canasa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Canasa, reunido este lunes en Artajona, ha acordado el nombramiento como presidenta de la sociedad mercantil estatal de Mª Dolores Pascual, actual directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la reunión han participado la presidenta ejecutiva de ACUAES y directora general de CANASA, Mª Rosa Cobo, y, por parte del Gobierno de Navarra, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, Javier Remírez; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti; el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi.

Tras el nombramiento de la nueva presidenta se ha procedido a la formulación de las cuentas anuales y del informe de gestión del año 2025, así como el informe de explotación de la infraestructura durante el mismo ejercicio.

Canasa registró unas pérdidas en 2025 de 7,6 millones frente a los 6,8 millones del año anterior al disminuir los ingresos hidroeléctricos por el descenso de la producción de las dos centrales hidroeléctricas Itoiz y Toma.

Durante la reunión se ha informado a los consejeros de la comunicación recibida el pasado 13 de enero por el Banco Europeo de Inversiones informando de la aprobación de un préstamo de hasta 228 millones y un plazo de hasta 30 años para financiar parcialmente la Segunda Fase del Canal de Navarra.

La financiación y las condiciones de lanzamiento de estas obras deberán ser fijados en el nuevo convenio de colaboración que el Ministerio y el Gobierno de Navarra han de firmar antes de la licitación de las obras.

En relación con el informe de explotación, durante el 2025 el Canal de Navarra "ha permitido atender el consumo demandado en las 20 tomas de riego y 3 de abastecimiento hasta un total de 133,53 hm3".

El consumo medio en la zona regable ha resultado de 121,35 hm3, lo que supone un 10% más que en el año anterior. Las hectáreas conectadas en la zona regable también se han incrementado hasta las 28.610 hectáreas. El consumo total en las tomas de abastecimiento ha sido de 12,17 hm 3, un dato similar al ejercicio anterior, y la producción y venta de energía derivada de la explotación en las dos centrales hidroeléctricas ha generado 62,70 GWh.

Tras la reunión del Consejo de Administración, la directora general de Canasa, Mª Rosa Cobo, y el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, Félix Chueca, han firmado el convenio de suministro de agua para los ejercicios 2026 y 2027, que prevé un incremento anual de las tarifas del 2%.