Domínguez agradece a los profesionales de Salud su disposición para cubrir las fiestas de San Fermín

El consejero Domínguez ha seguido el primer encierro con el equipo de Urgencias del HUN - GOBIERNO DE NAVARRA - LUIS CARMONA

PAMPLONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha seguido este martes desde el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa (HUN / NOU) el despliegue del dispositivo sanitario para los encierros de los Sanfermines 2026.

Durante todos los días de las fiestas, desde primera hora de la mañana, un equipo de profesionales de todos los estamentos trabajan para atender a las personas trasladadas al centro por haber resultado heridas en los encierros, además de continuar con la asistencia sanitaria habitual u otras asistencias derivadas de las fiestas.

Domínguez, tal y como hizo el pasado jueves en la reunión del dispositivo de salud, ha agradecido la "organización y coordinación" de todos los efectivos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) junto con Cruz Roja, DYA y Bidean, "para que todo funcione bien durante los días de fiestas en los que se espera gran afluencia de personas" en Pamplona.

"Durante muchos años hemos ido afinando los protocolos, porque sabemos qué funciona y qué hay que mejorar, con el objetivo de ofrecer una atención ágil y adecuada a todas las personas que puedan necesitar algún tipo de asistencia sanitaria", ha explicado.

Al mismo tiempo ha aprovechado para hacer una recomendación ante estos días de altas temperaturas y ha recordado la conveniencia de evitar zonas expuestas al sol y al calor en las horas centrales del día y sobre todo la necesidad de hidratarse. "Hidratarse a ser posible con agua, porque el alcohol no hidrata", ha concluido.

El consejero ha estado acompañado por el director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Jon Guajardo; la directora gerente del Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa, Estrella Petrina, y parte del equipo directivo del centro, así como responsables del Servicio de Urgencias y personal de distintas unidades del HUN.

Todos ellos han asistido a la retransmisión en directo del primer encierro de estos Sanfermines en la sala de prensa habilitada esta semana para los partes de heridos diarios en la segunda planta del edificio de Urgencias.

CENTROS DE SALUD ABIERTOS DE 8 A 15 HORAS, DE LUNES A VIERNES

El consejero de Salud ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía haga un uso "responsable" de los recursos sanitarios estas fiestas y ha reiterado que, "siempre que se pueda, se acuda a los centros de salud los días laborables y a urgencias extrahospitalarias de Pamplona".

En la red de Atención Primaria, los centros de salud de la capital navarra y comarca estarán abiertos los días 6, 8 ,9, 10, 13 y 14 de julio, desde las 08 horas hasta las 15 horas.

En concreto, los centros de salud con esta atención durante las fiestas son todos los de Pamplona (Azpilagaña, Buztintxuri, Casco Viejo, Txantrea, Etxabakoitz, Ermitagaña, II Ensanche, Iturrama, Lezkairu, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, San Jorge y San Juan), además de Ansoáin / Antsoain, Aranguren, Barañáin/Barañain II, Berriozar, Burlada / Burlata, Sarriguren, Villava / Atarrabia y Zizur Mayor / Zizur Nagusia.

SERVICIO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

Fuera del horario de apertura de los centros de salud, las urgencias serán atendidas por el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) en los siguientes centros: Buztintxuri-Pamplona Norte (Avda. Guipúzcoa, 39): atención para adultos, los días 7, 11 y 12 de julio, de 8 a 22 horas; y los días 6, 8, 9, 10, 13, 14 de julio, de 15 a 22 horas.

Ambulatorio Dr. San Martín (C/ San Fermín, 29): permanecerá abierto para urgencias de personas adultas durante las 24 horas, todos los días de las fiestas, de manera ininterrumpida, desde las 15 horas del viernes 3 de julio hasta las 8 horas del miércoles día 15.

La atención no urgente será atendida en los centros de salud los días laborales y se dejará para la asistencia matutina en este centro -Dr. San Martín- la derivada de los encierros, asistencias relacionadas con las fiestas y personas extranjeras.

En el caso de la atención pediátrica, los días laborales en horario de 8 a 15 horas hay que contactar con el centro de salud. El centro San Martín atenderá las urgencias pediátricas los días 7, 11 y 12 de julio, de 8 a 20 horas. Los días 6, 8, 9, 10, 13 y 14 la atención pediátrica será de 15 a 20 horas.

La atención telefónica con la enfermería de consejo (948 290 290) se mantiene activa durante todos los días de las fiestas, tanto laborables como festivos, en su horario habitual de 8 a 22 horas, para resolver dudas sanitarias, de asistencia a centros, etc.

En cuanto a la red de transporte sanitario de Pamplona y su comarca, formada habitualmente por cuatro ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), cuatro ambulancias de soporte vital básico (SVB) y helicóptero medicalizado del Gobierno de Navarra, se reforzará durante las fiestas con ambulancias de SVB, y otros vehículos de apoyo ambulancias y motos de Cruz Roja y DYA.