Domínguez dice que los cambios implantados "van a terminar con las filas" en las puertas de los centros de salud

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que esta misma semana "se han aplicado varios cambios en las agendas y varias mejoras en la carpeta de salud que van a terminar, si todo funciona correctamente, con las filas que se formaban en algunos centros a primera hora".

En respuesta a una pregunta oral formulada por UPN en el pleno parlamentario de este jueves, Domínguez ha matizado que esas filas "no se han dado en todos los centros de salud de Navarra, por mucho que se empeñen en hacer ver que sí". Ante esta situación, "necesitábamos trabajar" con los directores de los centros y sus responsables "para ver qué ocurría y ponerle remedio".

Además, ha afirmado que "en algunos centros las medidas puestas en marcha el lunes ya están dejando ver mucha menos gente o casi nadie" haciendo fila. En este sentido, ha añadido que "cada día tengo más dudas de si realmente ustedes quieren que vaya bien la sanidad pública o simplemente es una de sus armas políticas favoritas y prefieren que nada se arregle".

Domínguez ha añadido que "las filas, una situación a la que por supuesto no teníamos que haber llegado en algunos centros, pero por un cúmulo de circunstancias se llegó, es uno de los asuntos que más me preocupaban".

Entre otras cuestiones, "se han desbloqueado las llamadas citas día, para que no sólo estén disponibles desde las 8 de la mañana de cada día, que es lo que generaba la fila de varios centros, sino en cualquier momento", y "hay citas disponibles en todos los estamentos, aunque en algunos centros se siguen haciendo ajustes".

"Los profesionales nos mostraron sus reticencias a abrir todo a web porque la ciudadanía podía coger varias citas a la vez. Y eso también está resuelto desde unos meses y está limitado a una cita por estamento al mismo tiempo", ha explicado.

Por otro lado, "el mayor miedo" de "abrir todas las citas a todas las vías" era "el posible aumento de las citas fallidas". "Y por ello el lunes, cuando se comunicó públicamente todos los cambios realizados y las formas de coger cita, se pidió colaboración y sensatez a la ciudadanía para evitar hacer un mal uso de las citas y particularmente evitar que se den las fallidas, porque les recuerdo que en el primer cuatrimestre hemos tenido más de 65.000 citas fallidas en toda la red de primaria", ha apuntado.

Para ello, "además de la colaboración de los usuarios, también se han hecho algunas mejoras". "Ahora, 48 horas antes de la cita, se recibirá un recordatorio en el dispositivo móvil indicando lugar, hora y profesional con el que se tiene cita", ha explicado.

Además, "existe la posibilidad de cancelar o cambiar la cita en primaria desde la carpeta personal de salud sin necesidad de llamar o ir al centro". "Todo esto va a ser evaluado mes a mes para ver qué se puede mejorar o qué tiene que cambiarse, pero confiamos en que los resultados van a ser positivos, sobre todo para la ciudadanía, mal que le pese", ha trasladado a UPN.

Por su parte, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado que "han implantado en Navarra algo que antes no existía, y es un fenómeno, es el de la sanidad de las filas": vecinos que "tienen que ir a los centros de atención primaria a hacer una fila para poder coger una cita con el médico en el día". También ha criticado que "después de tres días de esta medida implantada, tres de nosotros intentamos coger cita en nuestro centro de salud ayer, día 20 de mayo", y "ninguno conseguimos cita para mayo".