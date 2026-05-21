El SMN critica que no hay un calendario de reuniones "definido" con Salud y pide una negociación "rápida y seria"

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga del Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha criticado este jueves que no existe un calendario de reuniones "definido" con el departamento de Salud del Gobierno foral, después de la reunión que mantuvieron ambas partes el pasado jueves, y ha manifestado que está dispuesto a "una negociación rápida, seria y eficaz".

En un comunicado, el SMN ha señalado que Salud ha convocado la próxima reunión para el 28 de mayo, por lo que ha censurado que "son dos semanas perdidas para negociar y avanzar en la búsqueda de una solución del conflicto médico y facultativo". "Aunque la semana pasada pudo parecer que se abría un pequeño espacio para el sentido común y el entendimiento, debemos reconocer que aquello no fue más que un espejismo", ha expuesto.

Ha indicado así el Sindicato Médico que continúan "sin calendario de reuniones definido, sin abordar en profundidad ninguno de los problemas planteados, sin cerrar acuerdos y sin avanzar en ninguna línea concreta". "Una vez más, el departamento ha sustituido la negociación por la mera conversación: educada, sí, pero intrascendente; como quien habla del tiempo con un vecino en el ascensor, sin voluntad real de resolver nada y con el único efecto de dilatar la toma de decisiones", ha expuesto.

Para el SMN, "esta dilación negociadora y este empeño en no afrontar los problemas, no afecta únicamente al colectivo médico y facultativo, también los pacientes están siendo arrastrados por la falta de responsabilidad del departamento de Salud". "Un conflicto que podría haberse resuelto en octubre de 2023 continúa abierto y cada vez más enquistado", ha señalado.

El Sindicato Médico de Navarra se ha mostrado "plenamente dispuesto" a "una negociación rápida, seria y eficaz, durante las horas que sean necesarias, siempre que se produzca con interlocutores que ostenten una verdadera capacidad de negociación, de decisión y de asumir, con el respaldo del Gobierno, compromisos vinculantes". "Nuestra voluntad es clara: alcanzar un acuerdo que permita retomar la actividad asistencial con normalidad", ha dicho.

Ha advertido de que el colectivo médico no se va a cansar y va a seguir "trabajando para mejorar nuestras condiciones".