Domínguez asegura que la incidencia de la huelga de médicos ha sido "prácticamente similar" a la del pasado jueves

Actualizado 08/02/2019 13:13:19 CET

El consejero de Salud se muestra "seguro" de que "muchos profesionales no estarían de huelga si no estarían de mínimos"

PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha asegurado que la incidencia de la segunda jornada de huelga de médicos ha sido "prácticamente similar" a la del pasado jueves. Según ha indicado, durante la jornada "se atendieron el 83% de las consultas citadas en medicina de familia y pediatría y se realizaron también el 83% de las intervenciones programadas".

"La incidencia fue prácticamente similar, un poquito más elevada, que la del día 30. El pasado jueves hubo una participación del 12,5% y ayer estuvo en el 14%", ha afirmado a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

Sobre la diferencia en las cifras dadas sobre el seguimiento de la huelga por el Departamento de Salud y el Sindicato Médico de Navarra, que cifra el apoyo en más del 80%, el consejero ha señalado que "esa diferencia entre cifras siempre se da" y que "el tema de los establecimientos de mínimos siempre es un asunto discutible y discutido en todas las huelgas".

En este sentido, ha remarcado que "lógicamente en servicios esenciales como es la salud es imprescindible poner unos mínimos porque tenemos que garantizar tanto los servicios de urgencia como las situaciones clínicas que necesiten una resolución con rapidez". Y ha destacado que "antes de convocar la huelga se pasó la resolución de mínimos al Sindicato Médico, una resolución que es exactamente la misma desde hace unos cuantos años".

"Los mínimos son exactamente los mismos desde hace unos años, el Sindicato Médico en aquel momento no lo recurrió y en esa resolución también estaban incluidos los MIR", ha asegurado Domínguez, para quien "los MIR deberían estar incluidos en los mínimos".

Asimismo, ha considerado que "esa diferencia de los mínimos también a los convocantes de las huelgas les viene bien porque de alguna manera dicen que todos los que están de mínimos estarían de huelga y no es así". Según ha indicado, está "absolutamente seguro de que muchos profesionales que dicen estar de huelga y están de mínimos si no estarían de mínimos no estarían de huelga".

En cualquier caso, ha reiterado la disposición al diálogo del Departamento de Salud, siempre que el Sindicato Médico de Navarra desconvoque los siguientes paros convocados.

"Ayer comentó el secretario general del SME que también está dispuesto al diálogo, referentes tenemos unos y otros, pero nuestra postura no ha cambiado", ha subrayado el consejero, quien ha incidido en que "entrar en unas conversaciones en un ambiente de huelga y de presión no es lo más adecuado".

Por ello, el titular del Departamento de Salud ha vuelto a manifestar que "mientras no se desconvoque la huelga, nosotros no vamos a conversar con los profesionales".