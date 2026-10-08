Domínguez dice que la normativa en materia de eutanasia "ya se cumple" desde que entró en vigor en junio de 2021

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que la normativa en materia de eutanasia "ya se cumple desde que la ley orgánica que regula este derecho fundamental entrara en vigor, en junio de 2021".

Así se ha pronunciado este jueves, en el pleno parlamentario, en respuesta a una pregunta oral del PSN sobre cómo "tiene previsto" el SNS "cumplir la normativa en esta materia" ante "la constatación por parte del Defensor del Pueblo de Navarra" de que el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, centro que acoge a pacientes en situación de paliativos, "no permite la realización de eutanasias en su centro, ni por parte de sus profesionales, ni con la entrada de un equipo externo".

"La normativa ya se cumple desde que la ley orgánica que regula este derecho fundamental entrara en vigor, en junio de 2021. Así que me parece un poco arriesgado poner en tela de juicio el cumplimiento de una ley orgánica por parte de este Gobierno por unos casos concretos que ya se están reconduciendo", ha indicado el consejero.

Según ha subrayado, desde que entró en vigor la ley, en Navarra "se han hecho casi 80 prestaciones de eutanasia", y "el inconveniente que ha traído este tema a la actualidad, otra vez, se dio el año pasado en cinco situaciones y este año únicamente en una, tras articular un procedimiento con el hospital, cumpliendo con las recomendaciones de la comisión, que establece un criterio clínico organizativo para evitar los traslados".

"Me cuesta creer, de verdad, que usted me haga esta pregunta cuando su partido ha sido parte activa para que Navarra esté ahora mismo entre las comunidades autónomas que mayores garantías ofrecen a los pacientes que quieren ejercer este derecho", ha trasladado a la parlamentaria del PSN Maite Esporrín.

Pero "lo que me parece un error más grave", ha continuado Domínguez, "es que todos los que se han manifestado en torno a este tema en los últimos días no tengan en cuenta que no todos los pacientes que solicitan eutanasia están recibiendo cuidados paliativos en San Juan de Dios, porque hay más casos contemplados en la ley, no solo los paliativos".

Por su parte, Esporrín ha criticado que "a todos los sufrimientos que ya acarrean las personas enfermas en situación terminal y sus familias, se debe sumar la realización de todos los trámites necesarios para poder llevar a cabo la eutanasia en un centro público, teniendo que gestionarse hasta el traslado del paciente en esas condiciones, haciendo todo mucho más complicado y doloroso". "Consideramos que debiéramos ayudar a estos pacientes y a sus familias a no incrementar su sufrimiento, buscando soluciones más adecuadas para ello y para dar cumplimiento a su solicitud y, por supuesto, a la ley", ha apuntado.