Domínguez dice que el servicio de traumatología en Estella se ha prestado "con total normalidad y así seguirá"

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que en el Hospital García Orcoyen de Estella "ningún día ha faltado un facultativo" de traumatología en el turno de guardia de presencia física, "por lo que se ha prestado el servicio asistencial con total normalidad, y así seguirá, al menos de momento".

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta de EH Bildu sobre "la falta de profesionales de traumatología en el Hospital García Orcoyen" formulada en el pleno parlamentario.

"A día de hoy, en el Hospital García Orcoyen de Estella no está vacante ninguna de las ocho plazas adscritas al servicio de cirugía ortopédica y traumatología, y ningún día ha faltado un facultativo de esta especialidad en el turno de guardia de presencia física, por lo que se ha prestado el servicio asistencial con total normalidad, y así seguirá, al menos de momento", ha señalado.

Domínguez, que ha añadido que "me sorprende que me hagan esta pregunta basándose exclusivamente en una carta al director en dos diarios", ha explicado que "la plantilla orgánica del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital García Orcoyen de Estella es de ocho facultativos: uno de ellos el jefe de servicio y los siete restantes facultativos especialistas de área".

"A 23 de enero, de los ocho están en activo y con un 100% de la jornada, tres de ellos. Otros tres, de permiso, una reducción de jornada y una excedencia. Además, otro facultativo que trabaja en el HUN en su jornada ordinaria, pero que realiza guardias en el Hospital García Orcoyen de forma habitual, está de baja laboral. Son situaciones personales y derechos laborales que están por encima de cualquier cosa y esto en Osasunbidea se respeta, aunque el escenario para gestionar se nos complique", ha apuntado.

A esta situación, ha dicho, "no se llega de la noche a la mañana, se han ido sumando incidencias en los últimos meses, y un par de ellas en las últimas semanas". "Y cuando la plantilla está a tres de ocho en números redondos, lo primero que se resienten son las guardias, porque implican libranza al día siguiente", ha manifestado.

En este sentido, Domínguez ha remarcado que "además de intentar contratar nuevos profesionales desde hace meses, se solicitó colaboración al Servicio de Traumatología del HUN para que algún facultativo especialista de área pudiese cubrir alguna guardia presencial".

"Algunos días se consiguió esta cobertura, pero hace dos semanas parecía que iban a estar dos días sin cubrir. Se decidió diseñar un protocolo, Plan B, o como quieran llamarle, para asegurar la asistencia sanitaria y ponerlo en marcha cuando no se pudiera contar con un traumatólogo de guardia de presencia", ha relatado.

Según Domínguez, "finalmente estos días se cubrieron" y "está todo el calendario de guardias cubierto hasta marzo, salvo incidencias sobrevenidas que por supuesto no podemos prever en este momento".

Ha remarcado el consejero que quienes "no estaban de acuerdo con este plan de actuación, cuando llegó el fin de semana decidieron mandar una carta a los diarios antes de hablar con la dirección del centro". "Entre tanto, se cubrieron las guardias y no hubo necesidad de nada más", ha subrayado, tras añadir que "ir por la vía de los medios supuso alertar sin motivo, porque se cubrieron todas las guardias gracias a la colaboración de los profesionales del HUN, que están cubriendo varias guardias, y una profesional que viene desde otra comunidad autónoma cercana".

Por tanto, ha continuado, "a día de hoy va a seguir funcionando todo igual en el corto plazo, sin ningún cambio, y así lo confirmé a los alcaldes y alcaldesas de Tierra Estella la semana pasada". Sin embargo, "tenemos que tener un plan de actuación por si no se pueden cubrir las guardias", de forma que se está planificándolo "para posibles situaciones parecidas de forma calmada y consensuada".

Por otro lado, ha indicado que "también tenemos que ser coherentes y no pretender que estos centros sean una réplica del HUN, que es un hospital terciario, porque es imposible". "Lo que sí puedo asegurar es que en Navarra la prestación de la cartera de servicios está cubierta para toda la ciudadanía", ha manifestado.

En nombre de EH Bildu, Laura Aznal ha subrayado que "la escasez de especialistas es conocida desde hace ya muchos años". "¿Qué medidas ha implementado su departamento para garantizar la asistencia sanitaria? Pues parece que en este caso ninguna ha sido eficaz", ha planteado, tras exigir "protocolos, medidas, para que el Hospital de Estella-Lizarra cuente con los recursos necesarios para poder atender convenientemente a las navarras y los navarros que viven en Lizarraldea-Tierra Estella".