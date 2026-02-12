Domínguez dice que "se toman y se seguirán tomando" medidas para mejorar las condiciones laborales en el SNS

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que "se han tomado, se toman y se seguirán tomando todas las medidas que estén a nuestro alcance" para que los profesionales del Servicio Navarro de Salud "trabajen a gusto, con todas las herramientas disponibles que puedan facilitarle su trabajo y con las mejores condiciones laborales posibles".

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PPN en el pleno parlamentario de este jueves sobre "las medidas que va a tomar el Departamento de Salud para reducir la sobrecarga y excesos de jornada de los médicos", el consejero ha trasladado al PPN que "cuando habla de excesos de jornada, debe saber que esto no es una situación que se imponga". "Los y las profesionales, una vez cumplida su jornada, hacen la actividad adicional que eligen, de forma voluntaria, convenientemente retribuida, y que requiere su consentimiento", ha subrayado.

"Respecto a la situación que dice de sobrecarga, no responde solo al número de profesionales del que se dispone en cada momento, sino también de los recursos con que cuentan los profesionales para afrontar la demanda por un conjunto de factores que afectan de forma distinta a cada persona: formación, organización, instalaciones, clima laboral, forma en que se comportan los pacientes, etc. Y en todos estos aspectos estamos tomando medidas o ya las hemos tomado", ha comentado.

Domínguez, que ha trasladado al PPN que "antes de lanzar algunas cuestiones debería contrastarlas", ha señalado que "este es un problema que preocupa y ocupa a la dirección de profesionales y para el que probablemente se hayan tomado más medidas en los últimos tres años que en los anteriores".

El consejero ha explicado que estas medidas se dividen en tres bloques -las establecidas para "frenar causas externas", las dirigidas a "prevenir cualquier riesgo psicosocial" relacionado con la organización del trabajo, y las orientadas a intervenir "cuando se siente sobrecarga, estrés o síndrome de 'burnout'"- y ha realizado un repaso por cada una de ellas.

Por su parte, la parlamentaria del PPN Irene Royo ha afirmado que "nuestro sistema sanitario no puede sustentarse sobre una sobrecarga permanente de los profesionales, que es donde actualmente se está sustentando". "Me da la sensación de que no percibe la importancia que tiene esto, a la vista de la confrontación que mantiene con los facultativos y de la falta de medidas que su departamento está tomando para terminar con esta sobrecarga. La situación de los médicos es insostenible y hay que tomar decisiones eficaces y ambiciosas", ha apuntado.