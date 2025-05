Domínguez niega "recortes" en la cartera de servicios sanitarios de Tudela y alude a causas "organizativas"

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha negado que se estén produciendo "recortes" en la cartera de servicios sanitarios de Tudela y ha afirmado que hay "situaciones que atienden a causas de falta de profesionales", en el caso de la Unidad del Dolor y de Radiología, y a "causas organizativas propias del siglo XXI", en el caso de Anatomía Patológica.

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada en el pleno parlamentario por UPN sobre "la valoración de la progresiva eliminación de servicios presenciales en el Hospital Reina Sofía de Tudela". "Tal y como está redactada su pregunta, parece que estamos recortando la cartera de servicios de Tudela. Y esto, tanto usted como yo sabemos que no es así", ha trasladado a la regionalista Leticia San Martín.

Domínguez ha hecho referencia a la Unidad del Dolor, a Anatomía Patológica y Radiología, "tres cuestiones diferentes entre sí y con motivos concretos". "En cualquier caso, son situaciones que atienden a causas de falta de profesionales en el caso de dolor y radiología, y a causas organizativas propias del siglo XXI, en el caso de anatomía patológica", ha explicado.

El consejero ha criticado la actitud de UPN en la Ribera, señalando que "les falta tiempo para salir a criticar y denunciar cuestiones de las que ni se informan de una fuente oficial ni les importa" y cuya "práctica habitual es criticar al Departamento de Salud y a este Gobierno, aunque sea faltando la verdad, sin ningún pudor".

Según ha explicado, "la Unidad de Dolor ha tenido durante más de un año a la profesional de anestesia que se ocupaba de ella de baja y no ha retomado esta actividad", de forma que se ha optado durante meses "por llevar a los pacientes a Pamplona para que fueran atendidos allí". "Estamos hablando de entre dos y cinco pacientes a la semana, que son los derivados. ¿Es la situación ideal? Evidentemente, no. Pero tampoco hablamos de todo el servicio, ya que muchos procesos de dolor se siguen tratando en Tudela, con la colaboración de los profesionales de anestesia, a los que agradezco desde aquí su compromiso, mientras se sigue buscando un profesional que pueda liderar la unidad", ha apuntado.

En cuanto a Radiología, ha subrayado que contar con un radiólogo "todos los días" en Estella y en Tudela "a día de hoy es bastante inviable". Sin embargo, "el llamamiento masivo nos ha causado buenas impresiones y podríamos llegar a sumar un grupo de radiólogos que nos ayudarían a solucionar la guardia de varios días en Tudela y reforzar el servicio en Estella". Además, ha añadido que en esta materia "los avances son tan importantes que permiten un gran desarrollo de la actividad no presencial mediante teleradiología, con total garantía de calidad y seguridad".

En lo referente a Anatomía Patológica, "vamos a crear el área única de anatomía patológica porque se puede, porque los profesionales están de acuerdo y porque los pacientes van a seguir estando igual de bien atendidos en esta especialidad transversal, que cuenta con un equipazo en toda Navarra".

"En definitiva, gestionamos recursos finitos y en algunas especialidades escasos. Todos querríamos tener las plantillas completas en todos los hospitales y centros de salud, pero no siempre es posible, ni en Navarra ni en otras comunidades del Estado. ¿Que su opción es criticar y poner en evidencia el problema sin proponer soluciones? Pues de acuerdo, la elección es de cada uno, pero nosotros seguiremos trabajando para buscar la mejor solución para nuestros pacientes con los recursos que tenemos", ha manifestado.

Por su parte, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado que el departamento "no es capaz de solucionar los problemas" y que "la ciudadanía de la Ribera sigue perdiendo servicios en su hospital de referencia". "Y mientras tanto, ustedes intentan dar por normalizada una situación que no es ni normal, ni justa, ni aceptable para los riberos y riberas", ha dicho, tras considerar que este no es "un problema coyuntural, sino un problema estructural y un problema que es preocupante".

Según la regionalista, "falta el equivalente a 25 médicos en el Hospital Reina Sofía de Tudela". "Cada vez hay más pacientes de la Ribera que tienen que venir a Pamplona o a clínicas privadas a recibir una atención que antes recibían en el Hospital Reina Sofía de Tudela", ha criticado.