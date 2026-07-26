Dos catedráticos de la UPNA, coordinadores de una obra que aborda el ordenamiento de las cooperativas en España

Archivo - Autores de la obra colectiva 'Cooperativas y ordenamiento complejo. La norma como acción de fomento del cooperativismo', coordinada por los catedráticos de la UPNA Rafael Lara y Arancha Pérez. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los catedráticos Rafael Lara González y Arancha Pérez Moriones, ambos del área de Derecho Mercantil de la Universidad Pública Navarra (UPNA), han coordinado la obra colectiva que lleva por título 'Cooperativas y ordenamiento complejo. La norma como acción de fomento del cooperativismo', de la editorial Civitas.

La publicación reúne a más de veinte juristas de distintas universidades y ámbitos profesionales, y analiza cuestiones como la figura de la persona socia, el gobierno corporativo, el régimen financiero y contable, las modificaciones estructurales y las distintas clases de cooperativas, según ha explicado la UPNA en una nota.

La obra es resultado del proyecto de investigación titulado 'El socio ante la sociedad cooperativa: análisis del equilibrio inestable de las diversas dimensiones jurídicas que concurren en una misma persona', financiado por Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del que los catedráticos de la UPNA mencionados son investigadores principales.

Como explican estos autores, las diecisiete Comunidades Autónomas que configuran el Estado cuentan con su propia legislación sobre la materia, a la que se añade la ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. "De este modo, nos hemos dotado de un ordenamiento agregado y complejo, al cual se debe añadir la normativa emanada de las autoridades de la Unión Europea, así como el particular régimen fiscal aplicable a las sociedades cooperativas. Sin embargo, ¿es la 'legislación adecuada' a la que la Constitución de 1978 se refiere para el fomento de las cooperativas? Esta obra invita a quien se adentre en la misma a hallar personalmente, con su atenta lectura y reflexión, la correspondiente respuesta", han apuntado.

La obra, prologada por el catedrático de la UPNA Juan Carlos Sáenz García de Albizu y cuyo primer capítulo ha sido redactado por el profesor Francisco Vicent Chuliá, está formada por veinte capítulos.

Además de los profesores de la UPNA Natividad Goñi Urriza, Ignacio Amatriain Cía y Eduardo Herrero Urtueta (UPNA), toman parte los siguientes: Rosalía Alfonso Sánchez (Universidad de Murcia), Fernando Carbajo Cascón (Universidad de Salamanca), Carlos Pedro De la Higuera Pérez (Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid), María José Estrada Margareto y Beatriz Fonticiella Hernández (ambas, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Juan Flaquer Riutort (Universitat de les Illes Balears), Anna García Companys y María José Puyalto Franco (ambas, de la Universitat de Lleida), Blanca Leach Ros (Universidad de Zaragoza), Luis Marín Hita (Universidad de Extremadura), Luis Manuel Piloñeta Alonso (Universidad de Oviedo), Antonio Roncero Sánchez (Universidad de Castilla-La Mancha), Jorge Tomillo Urbina (Universidad de Cantabria), Francisco José Torres Pérez (Universidad de Vigo), Maria José Vañó Vañó (Universidad de Valencia), Carlos Vargas Vasserot (Universidad de Almería), Itziar Villafañez Perez (Universidad del País Vasco) y Arancha Yuste Jordán (Universidad Nacional de Educación a Distancia).