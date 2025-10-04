Dos ciclistas heridos al accidentarse en Ibero y Saldías

Archivo - Una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos ciclistas han resultado heridos este sábado por la mañana al sufrir sendas caídas mientras circulaban en las localidades de Ibero y Saldías.

A las 11.13 horas, una mujer de 54 años se ha caído de la bicicleta en un camino rural en Ibero. Ha sido trasladad al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos de pronóstico reservado.

Se ha movilizado hasta el lugar del accidente un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y agentes de la Policía Foral.

Por otro lado, a las 11.29 horas, un varón de 25 años se ha caído de la bicicleta a la altura del kilómetro 18,5 de la NA-170, en el término municipal de Saldías. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con contusiones de pronóstico reservado.

Se ha movilizado hasta el lugar del accidente un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y la Policía Foral.