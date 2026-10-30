Dos colisiones consecutivas en la A-15, en Zizur Mayor, provocan retenciones en los accesos a Pamplona

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autopista de Navarra (A-15) se encuentra cortada en estos momentos en su punto kilométrico 87,8, en el término de Zizur Mayor, debido a dos colisiones por alcance consecutivas en las que se han visto implicados varios vehículos. Se han registrado heridos leves.

Según informan desde la Policía Foral, se registran importantes retenciones en sentido sur que afectan directamente a las rondas de Pamplona.

Por todo ello, desde el cuerpo autonómico han recomendado circular con cautela si se encuentra en la zona afectada. Se recomienda tomar desvíos alternativos a todos los conductores que tengan previsto entrar a Pamplona desde el peaje de Zuasti.