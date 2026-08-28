Dos conciertos en Condestable, El Pele en el balcón del Ayuntamiento y un taller para menores, en Flamenco On Fire

José Mercé desde el balcón del Ayuntamiento. - CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos conciertos en el Palacio de Condestable, El Pele desde el balcón de la Casa Consistorial de Pamplona y un taller para menores de guitarra y baile continúan la actividad municipal en colaboración con el XIII Flamenco On Fire.

Los balcones del Ayuntamiento se abrieron este jueves para Pedro El Granaíno y, este viernes al mediodía, para José Mercé. Este sábado será el turno de El Pele, que acudirá con Niño Seve a la guitarra, a mediodía. Junto a las actuaciones desde la Casa Consistorial, todavía quedan pendientes dos conciertos en el Palacio de Condestable y un taller infantil de cante, baile y guitarra.

En concreto, esta tarde de viernes, a las 18.30 horas, el Escenario Sabicas del Palacio de Condestable acogerá la actuación de Joselito Acedo, quien deleitará al público con su guitarra. Natural de Triana, hijo del guitarrista José Acedo, desde niño recibió clases de su padre y su tío Rafael Riqueni. Compositor, intérprete, director y productor musical, en el mundo del flamenco se ha convertido en un referente en la creación y producción de la música instrumental flamenca.

El sábado, el festival volverá a recalar en la Plaza Consistorial, donde desde el balcón del Ayuntamiento actuará, a las doce del mediodía, El Pele, quien proyectará su cante, caracterizado por aportar formas contemporáneas a partir de las raíces más puras del flamenco. Una vez finalizado el concierto, a las 12.30 horas dará comienzo en Civivox Condestable un taller gratuito para niños en torno al baile flamenco y la guitarra. La actividad, con la denominación 'Cómo camina el compás', se desarrolla de la mano de Asociación Trémolo y tiene entrada libre hasta completar aforo.

Por la tarde, Condestable volverá a ser el punto de encuentro, para disfrutar de la guitarra de Alejandro Hurtado. La cita, a partir de las 18.30 horas, permitirá al público contemplar a esta figura del flamenco actual, que se inició en la guitarra con apenas 9 años, primero con la guitarra clásica, para dar después el paso a la guitarra flamenca con maestros como Pedro Alarcón, Roberto Sabater, David y Arturo Cerreduela, Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez o Rafael Riqueni.

Todas las actuaciones son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.

Al margen de estos eventos, acogidos en instalaciones municipales, el Ayuntamiento de Pamplona ha colaborado en otras actividades del ciclo, como las actuaciones desde los balcones del hotel La Perla, a las 12.45 horas, que este sábado traerán a Miguel Ángel Heredia y Cristóbal Santiago. También ha colaborado con el concierto nocturno del pasado miércoles desde el balcón del Palacio de Diputación, de Felipe Maya, y el concierto de guitarra de Juan Diego Mateo, en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros, en un acto homenaje a los encierros, celebrado también el pasado miércoles. Todo ello, sin olvidar el concierto de Rafael Riqueni, Tim Ries y Ana Moura que ese mismo día acogió el Teatro Gayarre.