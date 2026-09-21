Dos conductores investigados por negarse a los test de alcohol y drogas en Navarra

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral abrió en la tarde del domingo diligencias a dos conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial, tras negarse a someterse a las pruebas obligatorias de detección de alcohol y sustancias estupefacientes.

El primer incidente tuvo lugar en Pamplona, en la avenida de Zaragoza. Los agentes interceptaron un vehículo cuyo conductor, un varón de 33 años, llamó su atención por su forma de circular. Al identificarlo, la patrulla comprobó que el investigado carecía de vigencia en su permiso de conducir por la pérdida total de los puntos asignados legalmente. Durante la intervención, el hombre se negó en repetidas ocasiones a realizar los test obligatorios de alcohol y drogas, según ha informado la Policía Foral en una nota.

El segundo suceso se registró al atardecer en la Autopista de Navarra (A-15), después de que el Centro de Mando y Coordinación (CMC) recibiera múltiples avisos ciudadanos que alertaban de la conducción errática y peligrosa de un turismo que circulaba de Olite en dirección sur. Las patrullas movilizadas lograron interceptar al vehículo en el peaje de Marcilla.

La conductora, una mujer de 34 años que presentaba síntomas evidentes de embriaguez, habla pastosa y falta de equilibrio, llegó a invadir en varias ocasiones la calzada con riesgo de ser atropellada. Tras negarse a realizar las pruebas, mostró una actitud agresiva y violenta llegando a agredir a uno de los policías, poniendo en peligro su propia seguridad, la seguridad vial y la de los agentes. Por todo ello, fue detenida por los presuntos delitos de resistencia y atentado contra los agentes de la autoridad, e investigada por un presunto delito contra la seguridad vial.