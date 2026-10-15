El Gobierno de Navarra rechaza "los discursos de odio y toda respuesta violenta" tras los incidentes en Pamplona

Varios agentes de la Policía Nacional durante los incidentes registrados en Pamplona en protesta por una visita del activista Vito Quiles. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha expresado este jueves su rechazo a "los discursos de odio y toda respuesta violenta", ante los incidentes que se han registrado en Pamplona con motivo de las protestas contra la visita del activista Vito Quiles.

El Ejecutivo foral, según han trasladado fuentes del propio Gobierno, ha lamentado y condenado los incidentes. "Navarra es una tierra de acogida, pluralidad y convivencia, y toda persona es libre de desplazarse y expresarse dentro del marco de los derechos fundamentales que ampara nuestra democracia. La libertad de expresión es un derecho esencial, pero en absoluto puede servir de justificación para los discursos de odio, la intolerancia o la confrontación", han señalado las mismas fuentes.

En este sentido, el Gobierno de Navarra ha rechazado "los discursos y actitudes de odio y polarización de Quiles", que considera "alejados de los valores de respeto y convivencia que comparte la inmensa mayoría de la sociedad navarra".

Del mismo modo, el Ejecutivo ha condenado "de forma rotunda cualquier respuesta violenta". "La violencia nunca es una respuesta legítima frente a ningún discurso, por mucho que se discrepe de él. La respuesta a los discursos de odio debe ser firme, pero siempre cívica, pacífica y democrática, desde el respeto a los derechos fundamentales y al Estado de Derecho", ha añadido.

El Ejecutivo ha asegurado que "Navarra seguirá defendiendo una sociedad abierta y plural, en la que las diferencias se expresen desde el respeto y en la que ni el odio ni la violencia tengan cabida".