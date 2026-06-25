Dos detenidos por la quema de contenedores en San Adrián

Imagen de los contenedores quemados. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo de Policía Judicial de Estella, ha detenido en la localidad de San Adrián a un hombre de 42 años y a una mujer de 22 años, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito continuado de daños relacionado con varios incendios provocados en contenedores de la localidad.

La actuación se enmarca en la denominada Operación IGNISAKO, desarrollada tras los hechos ocurridos durante la madrugada del 15 al 16 de mayo, cuando se registraron varios incendios que afectaron a contenedores ubicados en distintos puntos del municipio, ascendiendo a un total de 15 contenedores dañados por un valor de aproximadamente 4.000 euros.

Tras tener conocimiento de los incendios, los investigadores iniciaron diversas gestiones orientadas al esclarecimiento de los hechos, realizando diferentes comprobaciones y actuaciones que permitieron avanzar en la identificación de las personas implicadas. Estas actuaciones permitieron reunir las pruebas necesarias para determinar la participación de los detenidos en los hechos investigados.

Los incendios ocasionaron daños en el mobiliario urbano de la localidad y generaron preocupación entre los vecinos, al producirse durante la madrugada y afectar a diferentes puntos del municipio, explican desde la Guardia Civil.

Fruto de las gestiones practicadas en el marco de la Operación IGNISAKO los agentes investigadores procedieron a la detención de los dos presuntos responsables en la localidad de San Adrián. Una vez instruidas las correspondientes diligencias, ambos detenidos fueron puestos en libertad, quedando a disposición de la autoridad judicial.

En el marco de esta operación se ha contado con la colaboración de Policía Local de San Adrián para el esclarecimiento de los hechos, así como con la participación de Bomberos de Lodosa en las labores de extinción.