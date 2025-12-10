Dos detenidos en Tudela por violencia de género

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela detuvo este martes a dos varones, de 63 y 48 años, por violencia de género al agredir a su esposa y expareja, respectivamente. Ambos han sido denunciados ante la Policía Foral.

Según informa la Policía Local, a las 13.00 horas en calle Tejerías se detuvo a un varón de 63 años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar por violencia de género al agredir con un puñetazo a su mujer de 45 años. En el lugar estaban presentes los hijos del matrimonio. La víctima interpuso denuncia en Policía Foral y el presunto agresor fue trasladado a los calabozos del este cuerpo policial hasta su puesta a disposición judicial.

Tres horas más tarde, en las proximidades de un supermercado de Carretera Corella, se detuvo por un presunto delito de violencia de género a otro varón, de 48 años, por agredir a su expareja de 43 años, a la cual abofeteó al verla con su nueva pareja. Como en el caso anterior, la víctima interpuso denuncia en Policía Foral y el presunto agresor fue trasladado a calabozos del citado cuerpo policial hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, a las 18.00 horas las patrullas atendieron dos incidencias con animales. En el primero de los casos se atendió a un ciclista de 47 años el cual sufrió la mordedura en su pierna de un perro, cruce de labrador con mastín. El perro se encontraba suelto en una zona rural junto al polígono La serna. El ciclista fue trasladado para la cura de sus heridas y los servicios veterinarios fueron avisados para el control del animal, además de la propietaria del perro que se hace cargo de todo lo anterior.

En el segundo de los casos se atendió la queja por molestias y problemas de insalubridad en un domicilio en el que una mujer de avanzada edad tenía al cargo a ocho perros. Se ha dado traslados tanto a Servicios Sociales de Base como a Sanidad del Ayuntamiento para su control.

Asimismo, sobre las 20 horas se acudió a Plaza de la Judería por la queja del posible consumo de sustancias de varios jóvenes en la vía pública. Se identificaron a cinco varones, entre 17 y 22 años, y tras proceder a su cacheo, no se les puso localizar nada pese a que en las inmediaciones pudieron encontrarse algunas sustancias estupefacientes en el suelo.

Finalmente, durante la tarde se atendió la caída de un menor de 8 meses del carro de paseo, golpeándose la cabeza. El menor, que se encontraba acompañado por sus padres, no estaba sujeto con el arnés del carrito, motivo por el que, en un movimiento brusco, dio la vuelta cayendo al suelo. El bebé fue trasladado al Hospital Reina Sofía en ambulancia para su control, siendo dado de alta horas más tarde.