Dos fallecidos y un herido grave en un accidente de tráfico en Beriáin

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PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de 38 y 23 años fallecieron y otro de 24 resultó herido muy grave la noche de este jueves tras sufrir un accidente vial en Beriáin.

El siniestro se produjo cuando el vehículo, en el que viajaban los tres varones, se salió de la vía a la altura del pk. 1,6 de la carretera NA-6009 y chocó contra el muro de hormigón de una vivienda de la calle Idiazelaia de Beriáin, explican desde los servicios de emergencia.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 23.45 horas del jueves y movilizó al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico de Noáin y patrullas de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvar la vida del conductor y el copiloto del coche, dos varones de 38 y 23 años respectivamente, que fallecieron en el lugar. El tercer ocupante del vehículo, un varón de 24 años, fue trasladado por una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde quedó ingresado con politraumatismos de carácter muy grave.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde les será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.