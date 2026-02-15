Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Tudela

Archivo - Imagen de una operaria de SOS Navarra - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este domingo por la mañana como consecuencia de una colisión por alcance entre dos vehículos que se ha producido a la altura del kilómetro 91,1 de la carretera A-68, en el término municipal de Tudela.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 10.21 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, una ambulancia medicalizada, otra convencional y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a un varón de 18 años, con un trauma en extremidad inferior de pronóstico reservado, y a una mujer de 25 años con una contusión en el pecho de carácter leve.