Dos heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en Tudela

Los bomberos intervienen en el lugar del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este domingo, ambos con pronóstico reservado, tras una colisión frontal entre dos vehículos que ha ocurrido a la altura del punto kilométrico 4,8 de la NA-160, en el término municipal de Tudela.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 17.08 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y la Policía Foral.

Los dos heridos, ambos de 56 años, han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela. Uno de ellos sufre una contusión de rodilla y tórax con pronóstico reservado. El segundo sufre dolor torácico y de espalda, también con pronóstico reservado.