Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche en Ribaforada

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un varón de 31 años y un varón de 62, han resultado heridas este lunes por la mañana en una colisión entre una furgoneta y un coche en la A-68, en Ribaforada.

Según han informado desde el Gobierno foral, el accidente ha tenido lugar a las 06.38 horas en el punto kilométrico 104,7. La furgoneta ha volcado lateralmente y la A-68 ha permanecido cortada en sentido Zaragoza desde las 07 hasta las 08.20 horas.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela: el varón de 31 años ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico con un traumatismo dorsocostal (su pronóstico es reservado), y el varón de 62 años ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital avanzado con policontusiones y dolor lumbar (su pronóstico también es reservado).

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de la zona y agentes de Policía Foral.