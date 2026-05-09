Dos heridos leves en un colisión entre dos vehículos en Iza

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este sábado por la mañana en un accidente de tráfico consistente en una colisión frontolateral entre dos vehículos que se ha producido a la altura del kilómetro 16 de la N-240-A, en el concejo de Sarasate, perteneciente al municipio de Iza.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 7.44 hroas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 55 años y una mujer de 56 años, ambos con un latigazo cervical y contusiones de pronóstico leve.