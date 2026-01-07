Dos heridos leves en una colisión múltiple en la A-15, en Zizur Mayor

Retenciones en la A-15 debido al accidente múltiple. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 27 y 55 años, han resultado heridos este miércoles en un accidente de tráfico, en el que se han visto implicados cuatro vehículos, en el punto kilométrico 89 de la A-15, en la salida a Landaben, en el término municipal de Zizur Mayor.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 05.47 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral. Han sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra un varón de 27 años y otro de 55 años, ambos con pronóstico leve.

El accidente ha consistido en una colisión por alcance en el que se han visto implicados cuatro vehículos. Ha provocado retenciones importantes que afectan desde el nudo de Cordovilla hasta el nudo de Landaben.

Los vehículos siniestrados ya han sido retirados y agentes de la Policía Foral se encargan de regular el tráfico hasta que vuelva a ser fluido.