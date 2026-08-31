Dos heridos leves en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Cascante

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de 60 y 54 años, respectivamente, han resultado heridos de levedad este lunes, en una colisión lateral entre un turismo y una furgoneta en la carretera N-121-C, en Cascante.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 7, se ha recibido a las 14.07 horas.

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela, la mujer con un traumatismo torácico leve, y el hombre con cortes no profundos. Han sido movilizados bomberos de Tudela, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de la zona y Guardia Civil.