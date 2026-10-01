Dos heridos en una salida de vía en la NA-700 en Ibero

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este jueves tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban por la NA-700 a la altura de Ibero, en la Cendea de Olza.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de Orkoien y patrullas de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El accidente se ha producido en el punto kilométrico 9,6 de la carretera NA-700. Ha consistido en una salida de vía de un vehículo que ha dado varias vueltas de campana. Como consecuencia del siniestro, la copiloto ha quedado atrapada en el vehículo y ha tenido que ser liberada por los bomberos.

Los dos ocupantes del vehículo, ambos vecinos de Zaragoza, han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, según ha informado la Guardia Civil.

Se trata de un varón de 68 años, trasladado en la ambulancia de soporte vital básico por un traumatismo torácico con pronóstico reservado, y una mujer de 66 años con politraumatismos, incluído un TCE, que ha sido trasladada por la ambulancia medicalizada y ha quedado ingresada con pronóstico grave, según ha informado el Gobierno de Navarra.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas y la dinámica e instruyen las diligencias del siniestro.