Dos heridos tras salirse de la vía en Murchante

Dos heridos tras salirse su coche de la vía en Murchante - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de carácter reservado y otra leve, tras salirse su vehículo de la carretera, a la altura de Murchante.

El accidente ha tenido lugar este domingo a las 19.47 horas en el kilómetro 214 de la AP-68. El coche se ha salido de la vía, quedando parado en la mediana.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Tudela, dos ambulancias y la Policía Foral.

Los dos ocupantes han salido del turismo por sus propios medios. Uno de ellos, un varón de 28 años, presentaba una fractura de clavícula. El segundo, una contusión en la cara y en la extremidad inferior. Ambos han sido trasladados al Hospital de Tudela.