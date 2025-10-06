Dos imputados por tenencia y uso de armas blancas en las inmediaciones de una discoteca en Pamplona

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han sido imputados este fin de semana en Pamplona por tenencia dinámica y uso de armas blancas, que portaban y que fueron decomisadas. Los hechos se produjeron al movilizarse patrullas policiales a San Juan por incidentes ocurridos en las inmediaciones de una discoteca. Los investigados tienen antecedentes por lesiones y tenencia de armas.

Así lo ha informado la Policía Foral en el balance de actuaciones del fin de semana. Según ha añadido, en Tudela, fueron detenidos dos varones, un menor de 14 años por hurto de un patinete estacionado, y un varón de 18 por el robo con violencia de una cadena de oro en el casco viejo, sufrido por una mujer que denunció los hechos e identificó al autor debido a sus antecedentes.

En Artica se produjo el robo con fuerza de una moto y de material de obra -maza, piqueta, cableado- del interior de una vivienda en obras. Un aviso ciudadano de que una persona sospechosa metía una moto en su furgoneta, activó un control, donde fue identificado el autor, denunciado también por portar droga y utensilios para su consumo.

En Corella se produjo un robo con fuerza de dinero de la caja de un establecimiento, cuya alarma alertó al propietario. Gracias a las cámaras fue reconocido por la Policía Local, derivándose las actuaciones al equipo de policía judicial de Policía Foral en Tudela. Se le imputan además daños valorados en 2.000 euros ocasionados al romper la puerta para acceder al establecimiento.

En Cintruénigo fue detenido un varón por usurpación de inmueble y allanamiento de morada de una caseta de campo, en una actuación iniciada por policía local. En Pamplona un policía foral fuera de servicio observó una transacción sospechosa en el cruce Cuatrovientos. La patrulla de apoyo identificó a un varón con un móvil hurtado, dos bolsitas de cocaína y una cartera con dinero denunciada como hurtada.

Además, en Pamplona han sido imputados dos varones por delitos de odio, lesiones y amenazas. La víctima denunció amenazas con pistola, insultos y lesiones provocadas por unas canicas lanzadas desde una furgoneta en la que viajaban las personas que le acometieron. Y en Carcastillo era detenido un hombre por amenazas y desórdenes en la calle Nueva.

Asimismo, cuatro varones han sido detenidos por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer en cuatro localidades de nuestra comunidad. Y por delito contra la salud, se han registrado dos detenciones en Pamplona.