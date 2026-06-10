Dos investigados por estafar 3.550 euros mediante una falsa relación sentimental en redes sociales

Un investigador de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo @ de Navarra especializado en delincuencia tecnológica, ha investigado a dos personas como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, en el marco de la denominada 'Operación @JEM25'.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una víctima en dependencias las Oficinas de Atención al Ciudadano de Pamplona, que manifestó haber sido víctima de una estafa sentimental a través de internet, conocida como 'romance scam', y que había llegado a realizar transferencias bancarias por un importe total de 3.550 euros.

Según la investigación, los autores utilizaron perfiles falsos en redes sociales y plataformas digitales para establecer una relación emocional con la víctima mediante técnicas de manipulación psicológica e ingeniería social. En este caso, los ciberdelincuentes se hicieron pasar por una supuesta médica destinada en Afganistán, generando un vínculo sentimental ficticio con la víctima y planteando posteriormente diversas situaciones de urgencia económica relacionadas con el envío de una maleta con dinero retenida supuestamente en aduanas, explican desde la Guardia Civil.

A medida que avanzaba la relación, los estafadores solicitaban distintos pagos bajo diferentes pretextos, logrando que la víctima realizara varias transferencias económicas a cuentas bancarias controladas por la organización criminal. Posteriormente, el dinero era transferido rápidamente a otras cuentas o retirado en efectivo para dificultar su rastreo y bloqueo.

Las gestiones practicadas por el Equipo @ de Navarra permitieron identificar un entramado criminal con ramificaciones en las provincias de Almería y Alicante, integrado por varias personas con funciones diferenciadas y elevado grado de especialización tecnológica. Durante la investigación se identificaron 18 cuentas bancarias utilizadas para canalizar el dinero procedente de las estafas y se logró bloquear parte del dinero transferido por la víctima.

La operación concluyó con la investigación de dos personas como presuntas integrantes principales del grupo criminal, contando con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Alicante. Las diligencias instruidas por estos hechos fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz, Plaza número 2.

Desde Guardia Civil se recomienda "extremar las precauciones" en relaciones iniciadas exclusivamente a través de internet y desconfiar de solicitudes económicas realizadas por personas conocidas únicamente en entornos digitales, especialmente cuando se utilicen historias sentimentales o situaciones de urgencia para generar presión emocional.