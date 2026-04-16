Dos investigados por maltrato animal y falsedad documental en una localidad del sur de Navarra

Uno de los perros incautado a los investigados. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la operación TARNER, ha investigado a dos personas en una localidad del sur de Navarra como presuntas autoras de un supuesto delito de maltrato animal y falsedad documental, además del delito de quebrantamiento de una medida cautelar que fue interpuesta en el año 2025 por hechos similares.

La actuación guarda relación directa con una intervención anterior desarrollada en el año 2025, en el marco de la operación TARNER, en la que estas mismas personas fueron investigadas por delitos de maltrato animal, tras localizarse numerosos perros en condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Como resultado de aquellas actuaciones, la autoridad judicial decretó como medida cautelar la prohibición de propiedad, tenencia o posesión de perros, ni siquiera de forma temporal.

La nueva investigación se inició tras la recepción de información procedente del Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra en la que se alertaba sobre el cambio de titularidad de un perro a favor de una persona sobre la que pesaba dicha prohibición judicial.

Las gestiones realizadas por los agentes de SEPRONA permitieron constatar indicios de que los investigados podrían estar incumpliendo de forma reiterada la medida cautelar impuesta. Durante las actuaciones llevadas a cabo durante este año se comprobó la existencia de varios perros en domicilios vinculados a los investigados, llegando a observarse entre 13 o 14 animales en uno de ellos.

Asimismo, las consultas realizadas a distintos Colegios Oficiales de Veterinarios de varias comunidades autónomas permitieron determinar la existencia de un número mayor de perros registrados en su entorno familiar.

Ante estos hechos, se solicitó autorización judicial para la entrada en el domicilio y posterior incautación de los animales. La actuación fue llevada a cabo por distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas SEPRONA, USECIC y Seguridad Ciudadana, procediendo a la entrada en el inmueble y la incautación de los perros, que quedaron a disposición del ayuntamiento de la localidad.

Por estos hechos se ha puesto a disposición de la Sección civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella a dos personas como presuntas autoras de un supuesto delito de quebrantamiento de medidas cautelares interpuestas en el 2025 por los mismos hechos y por los delitos de maltrato animal y falsedad documental.