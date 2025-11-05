Dos investigados por robar dinero en un banco de Estella mientras trabajaban como personal de limpieza

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 40 años y a una mujer de 33 años, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de hurto cometido en el interior de una entidad bancaria de la localidad de Estella.

Los hechos se produjeron en una sucursal donde los investigados prestaban servicio como personal de limpieza. Durante el periodo estival de sustituciones, y aprovechando su acceso al interior de las instalaciones, los presuntos autores sustrajeron un total de 2.036 euros y 1.400 dólares en efectivo de la caja fuerte de la oficina, explican desde la Guardia Civil.

La investigación se inició el 9 de octubre de 2025, tras recibirse una denuncia interpuesta en las Oficinas de Atención al Ciudadano en el Puesto Principal de Pamplona. Se obtuvieron pruebas en las que se observaba a las dos personas investigadas accediendo a la caja fuerte, manipulando bolsas de efectivo y registrando diversos cajones y zonas del interior de la oficina en actitud sospechosa.

Una vez efectuadas las correspondientes gestiones policiales, los agentes localizaron e identificaron a los presuntos responsables, procediendo a su investigación por un delito de hurto. Los mismos actuaron bajo la cobertura de trabajadores de personal de limpieza, sin levantar sospechas y, durante el tiempo que desempeñaron su trabajo, compaginaron sus labores de limpieza con los hurtos de dinero.

Las diligencias fueron instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Estella y remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Estella (Navarra).